“코스피 1만 시대 열린다 ‘코리아 르네상스’ 도래” [경제 레이더]

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 향후 3~5년 내 코스피가 1만선을 넘어 지속 가능한 수준에 안착할 수 있다는 전망을 내놨다. 한국 경제와 증시가 구조적으로 재평가받는 ‘코리아 르네상스’가 도래할 것이라는 분석이다.



16일 금융투자업계에 따르면 모건스탠리의 준 석 주식 애널리스트와 캐슬리 오 한국·대만 수석 이코노미스트, 국내에서 ‘반도체 저승사자’로 알려진 숀 킴 애널리스트 등은 지난 11일 발간한 ‘한강의 기적을 넘어: 한국 르네상스가 온다’ 보고서를 통해 이같이 전망했다.



모건스탠리는 “코스피는 현재 재평가 과정의 한가운데 있다”며 “향후 3~5년 동안 시장의 펀더멘털과 기술적 여건이 개선되면서 상당한 수준의 추가 재평가가 가능할 것”이라고 밝혔다. 특히 “코스피 1만선 이상이 일시적인 고점이 아니라 지속 가능한 새로운 기준 수준으로 자리 잡을 수 있다”고 내다봤다.



모건스탠리는 한국 증시의 장기 상승을 이끌 핵심 동력으로 △인공지능(AI)·방산·에너지 중심의 전략적 산업 재편 △반도체 호황에 따른 경제 활성화 △자본시장 및 기업 지배구조 개혁을 제시했다. 이를 바탕으로 2030년까지 한국 기업들의 자기자본이익률(ROE)이 과거 약 8%에서 13.5~14.5%로 상승하고, 주가순자산비율(PBR)은 1.5~1.6배까지 확대될 것으로 예상했다.



모건스탠리는 반도체 산업의 막대한 설비투자를 한국 경제의 성장 잠재력을 높일 핵심 요인으로 꼽았다. 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 합산 설비투자액이 과거 10년 평균 55조원에서 올해 167조원 이상으로 증가하고, 2035년까지 누적 투자액이 3482조원에 달할 것으로 전망했다.



AI 인프라 투자 확대도 지속될 것으로 봤다. 모건스탠리는 “한국은 단순히 AI 산업에 참여하는 국가가 아니라 AI 혁명을 가능하게 하는 핵심 국가”라고 평가했다.



한국 기업의 총주주환원율이 3~5년 내 50~60%로 상승할 가능성도 증시 재평가를 뒷받침할 것으로 내다봤다.

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