중부권 거점인 청주국제공항과 충청권 주요 관광지를 환승 없이 잇는 순환·직통버스가 속속 개통되면서 공항 연계 육로 교통망이 대폭 확충되고 있다.



충북도는 청주공항과 제천 청풍리조트, 청풍문화유산단지, 단양시외버스터미널을 직통으로 연결하는 편도 153.7㎞ 구간의 ‘초광역형 관광교통 연계노선’을 가동한다고 16일 밝혔다. 지난해 3월 문화체육관광부 공모에 선정된 ‘초광역형 관광교통 혁신 선도지구 사업’의 일환으로 지난해 10월 운행을 시작한 청주공항∼오송역∼공주∼부여 순환노선(왕복 4회)에 이은 두 번째 노선이다.



이번 노선은 매일 왕복 2회 운행하며 청주공항 3번 플랫폼에서 오전 9시30분과 오전 11시에 각각 출발하고 오후(단양 출발 오후 1시·3시)에 복귀하는 당일 체류형 일정에 맞춰 시간표를 짰다. 운행 시간은 운수업계와 협의를 거쳤다. 관광객뿐 아니라 충북 북부권 주민들의 공항 이용 편의도 크게 높아질 전망이다. 이번 노선 개통으로 지역민 역시 공항까지 한 번에 오갈 수 있게 됐다.

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