그룹 뉴진스를 놓고 하이브와 갈등을 빚은 민희진(사진) 전 어도어 대표가 업무상 배임 혐의로 공소청에 넘겨졌다.



16일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 최근 민 전 대표를 서울 서부지방공소청에 불구속 송치했다. 민 전 대표는 2024년 그룹 뉴진스 멤버들이 어도어에 전속계약 해지를 통보하는 과정에 영향력을 미친 혐의를 받는다. 다만 경찰은 민 전 대표와 함께 수사 대상에 올랐던 어도어 전 부대표 이모씨와 신모씨에 대해서는 사건과 관련성이 떨어진다고 보고 무혐의 처분했다.



이번 사건은 어도어가 지난해 1월 대표를 업무상 배임 혐의로 고소하면서 시작됐다. 민 전 대표 측은 입장문을 내고 “지분 구조상 경영권 찬탈이나 배임 행위를 기도하거나 실행에 착수한 사실이 없다”며 “뉴진스의 계약 해지 결정 역시 민 전 대표가 영향력을 행사하여 유도한 바 없다”고 반박했다.



민 전 대표가 업무상 배임 혐의로 경찰 수사를 받은 건 이번이 처음은 아니다.



앞서 하이브는 2024년 4월 민 전 대표를 고발하며 그가 뉴진스가 소속된 어도어의 경영권 탈취를 계획했다는 주장도 함께 고발장에 적시했다. 당시에도 민 전 대표는 하이브와 어도어의 지분 구조상 경영권 찬탈이 불가능하며, 회사에 손해를 끼칠 만한 행위를 계획하거나 실행하는 등 배임을 저지른 사실이 없다며 맞섰다. 이 사건을 수사한 서울 용산경찰서는 지난해 7월 혐의가 인정되지 않는다고 판단해 불송치 결정을 내렸다. 그러나 공소청은 최근 보완수사를 요구한 것으로 파악됐다.



민 전 대표는 지난달 업무방해와 명예훼손 혐의로도 공소청에 송치됐다.

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