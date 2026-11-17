젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 스캔들 여파로 국내 증시가 또다시 출렁이고 있다. 글로벌 투자은행(IB)과 주요 리서치기관들이 엔비디아의 목표주가를 잇따라 낮춘 가운데 엔비디아와 협력 관계를 맺은 국내 기업 주가도 흔들리고 있다. 엔비디아의 경영 불확실성이 장기화할 경우 한국 증시 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다. 다만 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 향후 3~5년 내 코스피가 1만선에 안착할 수 있을 것으로 전망했다.

코스피와 코스닥이 동반 급락 마감한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 190.03포인트(3.59%) 내린 5,100.50으로 거래를 마쳤다. 연합

◆젠슨 황 먹구름 뒤덮은 코스피

16일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 190.03포인트(3.59%) 내린 5100.50에 거래를 마쳤다. 코스닥은 34.01포인트(4.86%) 하락한 665.65에 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 전일 대비 4.47%, 7.89% 내려간 19만6800원, 112만원을 기록했다.

국내 증시가 약세를 보인 건 황 전 CEO의 스캔들 영향이 컸다. 최근 글로벌 주요 IB와 리서치기관들은 엔비디아 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 모닝스타는 지난 12일 엔비디아 목표주가를 기존 310달러에서 250달러로, 골드만삭스는 300달러에서 220달러로 낮췄다. 그 밖에 △JP모건(320→215달러) △번스타인 리서치(400→200달러) △바클리스(275→210달러) 등도 목표주가를 조정했다.

이는 경영 공백을 넘어 엔비디아가 기존의 이익 성장세를 유지할 수 있을지에 대한 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 김두언 하나증권 연구원은 “엔비디아 지배구조의 약점은 회사 전략과 고객 관계가 창업자에게 집중돼 있다는 점”이라며 “모닝스타 등 주요 해외기관들은 창업자 의존과 가치평가를 지적하고 있고 승계 이후 AI 자금 지원의 지속성에 의문을 두고 있다”고 분석했다.

스캔들 여파는 반도체주뿐 아니라 엔비디아가 직접 지분을 투자한 네이버에도 영향을 미쳤다. 네이버는 이날 전일 대비 0.23% 상승한 17만2900원에 장을 마쳤지만, 지난 12∼13일 연속 주가가 하락하며 3거래일 만에 시가총액 약 3조3000억원이 증발했다. 엔비디아와 자율주행 등 협력 관계를 맺은 현대차도 지난 11∼12일 연속 하락한 데 이어 이날도 1.48% 내린 26만5500원에 거래를 마쳤다.

박상현 iM증권 연구원은 “스캔들 사태로 엔비디아 주가가 닷컴버블 당시 시스코시스템즈와 유사한 흐름을 보이기 시작했다”고 짚었다. 김 연구원은 “젠슨 황 스캔들은 단기적으로 한국 증시의 악재”라며 “후임 CEO 선임과 AI 자금지원의 연속성, 안보조사 장기화 가능성이 한국 증시 밸류에이션을 반복적으로 시험할 것”이라고 내다봤다.

◆모건스탠리 “코스피 1만선 새 기준될 것”

국내는 물론 기술주 전반에 대한 비관적 전망이 커지고 있지만, 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 향후 3~5년 내 코스피가 1만선을 넘어 지속 가능한 수준에 안착할 수 있다는 전망을 내놨다. 한국 경제와 증시가 구조적으로 재평가받는 ‘코리아 르네상스’가 도래할 것이라는 분석이다.

16일 금융투자업계에 따르면 모건스탠리의 준 석 주식 애널리스트와 캐슬리 오 한국·대만 수석 이코노미스트, 국내에서 ‘반도체 저승사자’로 알려진 숀 킴 애널리스트 등은 지난 11일 발간한 ‘한강의 기적을 넘어: 한국 르네상스가 온다’ 보고서를 통해 이같이 전망했다.

모건스탠리는 “코스피는 현재 재평가 과정의 한가운데 있다”며 “향후 3~5년 동안 시장의 펀더멘털과 기술적 여건이 개선되면서 상당한 수준의 추가 재평가가 가능할 것”이라고 밝혔다. 특히 “코스피 1만선 이상이 일시적인 고점이 아니라 지속 가능한 새로운 기준 수준으로 자리 잡을 수 있다”고 내다봤다.

모건스탠리는 한국 증시의 장기 상승을 이끌 핵심 동력으로 △인공지능(AI)·방산·에너지 중심의 전략적 산업 재편 △반도체 호황에 따른 경제 활성화 △자본시장 및 기업 지배구조 개혁을 제시했다.

이를 바탕으로 2030년까지 한국 기업들의 자기자본이익률(ROE)이 과거 약 8%에서 13.5~14.5%로 상승하고, 주가순자산비율(PBR)은 1.5~1.6배까지 확대될 것으로 예상했다.

모건스탠리는 반도체 산업의 막대한 설비투자를 한국 경제의 성장 잠재력을 높일 핵심 요인으로 꼽았다. 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 합산 설비투자액이 과거 10년 평균 55조원에서 올해 167조원 이상으로 증가하고, 2035년까지 누적 투자액이 3482조원에 달할 것으로 전망했다.

AI 인프라 투자 확대도 지속될 것으로 봤다. 모건스탠리는 “한국은 단순히 AI 산업에 참여하는 국가가 아니라 AI 혁명을 가능하게 하는 핵심 국가”라고 평가했다.

이러한 투자 확대와 생산성 향상에 힘입어 한국의 경제성장률은 2030년까지 연평균 3% 초반을 이어갈 것으로 예상했다.

한국 기업의 총주주환원율이 3~5년 내 50~60%로 상승할 가능성도 증시 재평가를 뒷받침할 것으로 내다봤다.

이러한 성장세가 이어질 경우 한국의 1인당 국내총생산(GDP)은 2028년 5만2100달러를 넘어 2031∼2032년 6만달러를 돌파해 인구 5000만명 이상 국가 가운데 미국·독일·영국에 이어 4위권에 오를 수 있다고 전망했다.

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