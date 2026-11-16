이강인 잇는 ‘괴물 유망주’ 김예건 “형들 다 제치고 우승할 것” 자신감

[천안=권준영 기자] 세 살 어린 막내지만 그라운드에서는 나이를 따지지 않는다. 형들과 함께 정상에 서겠다는 18세 김예건이 한국 축구의 미래를 향해 당찬 도전장을 내밀었다. K리그1 데뷔에 이어 세르비아 명문 츠르베나 즈베즈다 유니폼까지 입으며 또래보다 빠르게 성인 무대와 유럽 축구를 경험하고 있는 그는 이강인(아틀레티코 마드리드)을 이을 차세대 유망주로도 주목받는다. 개인의 성장에 안주하지 않는 김예건의 시선은 더 높은 곳을 향했다.

대한민국 U21 남자 축구대표팀 김예건이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식훈련에 앞서 인터뷰를 하고 있다. 천안=뉴스1

2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 본선 진출을 준비하는 남자 21세 이하(U-21) 축구대표팀의 막내 김예건은 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 훈련에 앞서 취재진과 만나 “팀의 막내로서 형들을 많이 도와 경기에서 많이 이길 수 있게 하겠다”고 말했다.

김예건은 이번 대표팀에서 주축을 이루는 2005년생보다 세 살 어린 유일한 2008년생이다. 대표팀 주장 함선우(화성FC)가 자신을 ‘애기’라고 부른다는 그는 형들과의 나이 차이를 크게 의식하지 않았다. 김예건은 “형들이 편하게 잘 챙겨준다”면서도 “경기장에 들어가면 나이와 상관없이 다 똑같은 선수다. 그런 것은 신경 쓰지 않고 선수로서 형들을 돕고 싶다”고 말했다.

나이보다 앞서 주목받은 것은 실력이다. 전북 현대 유소년팀인 영생고에 재학하던 김예건은 올 시즌 K리그1 무대에 데뷔해 8경기를 소화했다. 지난 7월 11일 울산 HD전에서는 만 17세 11개월 4일의 나이로 데뷔골까지 터뜨렸다. 이후 8월 세르비아 프로축구 명문 즈베즈다와 5년 계약을 맺으며 유럽 무대에 진출했다.

현지에서도 출전 기회를 얻고 있다. 정규리그 6경기를 포함해 공식전 8경기에 나서 1도움을 기록했다. 지난 1일(한국시간) FK 마치바 샤바츠와의 2026~2027 세르비아 정규리그 14라운드 원정 경기에서는 팀의 4-2 승리를 이끄는 결승골을 도우며 유럽 진출 후 첫 공격포인트를 작성했다.

유럽에서 쌓은 경험은 대표팀에서도 경쟁력으로 이어지고 있다. 김예건은 지난달 호주 원정 2차전에서 추가 골을 터뜨리며 김은중호의 공격 자원으로 존재감을 보였다. 당시 득점 장면에 대해 그는 “제가 잘하는 것, 좋아하는 플레이를 보여주려고 하다 보니 그런 모습이 나왔다”며 “골을 넣었을 때 기분이 정말 좋았고, 나중에 영상을 다시 봐도 좋았다”고 돌아봤다.

해외 진출 이후 달라진 점으로는 다양한 축구를 경험하며 얻은 적응력을 꼽았다. 그는 어린 시절부터 해외 선수들과 경쟁한 경험을 바탕으로 한국과 유럽 축구의 차이를 익히고, 상황에 맞게 플레이하려 노력하고 있다고 설명했다.

대한민국 U21 남자 축구대표팀 김예건이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 공식훈련을 하고 있다. 천안=뉴스1

김예건을 향한 기대는 또래 연령대에만 머물지 않는다. 김은중 U-21 대표팀 감독은 그에 대해 “세 살 월반을 할 정도로 실력을 갖췄고, 우리 팀에서도 주전 경쟁을 충분히 할 수 있는 중요한 선수”라고 평가했다. 김 감독은 김예건의 성장 가능성을 높게 평가하면서도, 향후 더 큰 무대로 진출할 경우 대표팀 차출이 어려워질 수 있다는 점을 걱정했다.

정작 김예건은 대표팀 유니폼을 입을 기회 자체를 소중하게 여겼다. 그는 “대표팀에서 뛰고 싶은 마음이 항상 크다”며 “불러만 주신다면 엄청난 영광”이라고 말했다.

이강인의 뒤를 이을 유망주라는 평가도 반겼다. 이강인 역시 연령별 대표팀에서 월반을 거듭하며 성장했고, 2019년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서는 두 살 많은 형들과 준우승을 일궜다. 김예건은 “그런 평가를 받는다는 게 정말 기분 좋다. 저도 그런 꿈을 항상 꿔왔다”고 밝혔다.

그가 바라보는 목표는 명확했다. 개인의 활약을 넘어 대표팀 동료들과 함께 정상에 서는 것이다. 김예건은 “멋진 플레이도 많이 보여드리고 싶지만, 형들의 경기를 많이 돕고 싶다”며 “가장 큰 목표는 우승”이라고 강조했다. 구체적으로 올림픽 예선을 겸하는 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵인지, LA 올림픽 본선인지 묻자 돌아온 답은 간결했다.

“모든 대회에서 다 우승하고 싶다.”

U-21 대표팀은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 친선경기 2차전을 치른다.

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