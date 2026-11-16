李대통령 "한-아세안, AI동행·문화창조산업 이니셔티브 제안" [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령(왼쪽 여섯 번째)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한ㆍ아세안 정상회의에서 각국 정상들과 손을 잡고 기념 촬영하고 있다. (왼쪽부터) 한 윈 아웅 미얀마 아세안 담당 국장, 안외르 이브라힘 말레이시아 총리, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 샤나나 구스망 동티모르 총리, 레 민 훙 베트남 총리, 이 대통령, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 로런스 웡 싱가포르 총리, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 항 추온 나론 캄보디아 부총리, 살럼사이 콤마싯 라오스 총리.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한ㆍ아세안 정상회의에서 모두 발언을 하고 있다.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 필리핀을 방문 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 한·아세안 정상회의 모두발언에서 ‘한·아세안 AI 동행 이니셔티브’와 ‘한·아세안 문화 창조산업 이니셔티브’도 제안했다. 그는 “AI 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 대한민국이 앞장서 나가겠다”고 강조했다.

한반도 문제에 대해서는 “대한민국은 한반도의 항구적 평화와 안정을 위한 핵심 파트너로서 아세안의 역할에 감사드린다”고 밝혔다.이 대통령은 "한-아세안 자유무역협정(FTA) 개선 협상이 시작됐다"며 통상 협력 확대의 필요성도 강조했다."변화하는 글로벌 통상환경에 선제적으로 대응하며 연간 교역액 3천억 달러 시대를 향해 나아가겠다"고 말했다.

동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 시작으로 다자외교 일정에 돌입한 이 대통령은 초국가범죄 대응과 인공지능(AI)·문화산업 등으로 아세안과의 협력을 확대하겠다는 구상도 밝혔다.

또한 이 대통령은 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 역내 협력의 구심점인 아세안의 역할이 더욱 중요해지고 있다"고 거듭 강조한 뒤, "대한민국은 '아세안 중심성'을 확고히 지지한다. '인도-태평양에 대한 아세안의 관점'이 지향하는 대로 앞으로도 개방적이고 포용적인 역내 협력을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

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