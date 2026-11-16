전북·서울 2036년 하계올림픽 공동 개최 무산…전북 ‘단독 유치’로 선회 [이슈플러스]

전북과 서울의 2036년 하계올림픽 공동 개최가 무산됐다. 양측이 현실적 여건과 입장 차이를 좁히지 못하면서 전북은 다시 단독 개최 전략으로 방향을 돌렸다. 하지만, 선수단 숙소와 국제 규격 경기장 등 기반 시설이 부족한 데다 개최에 필요한 비용도 막대해 정부의 전폭적인 지원 없이는 실현하기 어려울 것이라는 전망도 다시 대두됐다.

이원택 전북도지사(왼쪽)가 지난 3일 오후 서울 국립현대미술관에서 최휘영 문화체육관광부 장관을 만나 올림픽 유치 추진 상황에 관한 환담에 앞서 손을 맞잡고 있다. 전북도 제공

◆전북 “서울 공동 개최 무산, 다시 단독으로…”

전북도는 16일 입장문을 내고 “서울시와 하계올림픽 공동 개최 논의를 마무리하고 단독 개최 추진에 본격적으로 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.

서울시와 공동 개최 논의가 무산된 것은 지난 9월 7일 이원택 전북도지사와 오세훈 서울시장이 서울에서 만난 지 두 달여 만이다. 두 사람은 지난 12일 만난 자리에서 양측의 현실적 여건과 입장을 존중해 별도의 합의 없이 협의를 마무리하기로 했다는 게 전북도 측 설명이다.

공동 개최 논의가 결론을 내지 못한 데는 양측의 실무적 이견뿐 아니라 정치적 상황도 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다. 오 시장은 지난달 7일 취임 100일 기자회견에서 “전북이 공동 개최를 요청하면 마다할 이유가 없다”고 밝혀 협력 가능성을 열어뒀다. 다만, 선수촌과 기자촌 등의 입지를 주요 판단 요소로 꼽으며 전북에 구체적인 실행계획을 요구했다.

이후 오 시장이 같은 달 23일 정치자금법 위반 사건 항소심에서 무죄를 선고받으면서 공동 개최를 둘러싼 분위기가 달라졌다는 관측도 나온다. 전북도는 협의 종료 배경에 대해 구체적인 설명을 내놓지 않았다.

오세훈 서울시장이 지난달 7일 서울시청에서 열린 민선9기 취임 100일 기자간담회에 기자 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

◆기반 시설 태부족…국비 전적 의존 불가피

문제는 전북이 단독 개최로 다시 방향을 틀더라도 넘어야 할 과제가 만만치 않다는 점이다. 올림픽을 치르려면 선수단과 관계자, 관람객을 수용할 숙박시설은 물론 종목별 국제 규격 경기장과 교통·수송망 등 대규모 기반 시설이 필요하다. 전북은 이 같은 시설이 충분하지 않아 서울과의 공동 개최를 추진했지만, 협의가 무산되면서 부족한 시설을 어떻게 확보할지가 다시 과제로 남았다.

재정 부담도 상당하다. 전북도가 공개한 사전타당성 조사와 유치 계획에 따르면 2036년 전주 하계올림픽·패럴림픽 개최에 필요한 총사업비는 6조9086억원이다. 이 가운데 시설비가 1조7608억원, 대회 운영비가 5조1478억원으로 운영비가 전체의 74.5%를 차지한다. 재원 분담안은 국비 6204억원(9%), 전북도비 2조7634억원(40%), 범정부 차원의 올림픽조직위원회 부담 3조5248억원(51%)으로 짜였다.

애초 계획대로라면 전북도가 부담해야 할 예산만 2조7000억원이 넘는다. 전북도는 정부와 협의해 국비 비율을 9%에서 30%로 높이고 도비 부담을 20% 이내로 낮추는 방안을 추진해 왔다. 이 경우 도비 부담은 1조3700억원 수준으로 줄어들 수 있지만, 국가사업 확정과 정부의 재원 분담 조정이 전제돼야 한다. 재원 확보 방안이 단독 개최 추진의 핵심 변수로 꼽히는 이유다.

특히, 기존 사업비는 서울 등 다른 지역 경기장 19곳을 포함해 전국 9개 도시에서 분산 개최하는 구상을 토대로 산정됐다. 서울과의 공동 개최 논의가 끝난 상황에서 기존 시설 활용 계획과 경기장 배치, 숙박·수송 대책을 어떻게 조정할지에 따라 사업비가 달라질 수 있다. 단독 개최에 필요한 시설을 새로 확보하거나 보완할 경우 추가 비용이 발생할 가능성도 있다.

지난 9월 4일 전북 진안군 공설운동장에서 열린 제63회 전북도민체육대회 개회식에 이원택 도지사와 전춘성 진안군수를 비롯한 참석자들이 전북 전주 올림픽 유치 기원 퍼포먼스를 하고 있다. 전북도 제공

◆‘IOC 정책 기조라더니, 유치 전략 오락가락

유치 전략의 일관성에 대한 비판도 피하기 어렵게 됐다. 전북도는 그동안 국제올림픽위원회(IOC)의 ‘지속 가능한 올림픽 개최’ 정책 기조를 근거로 전주 유치의 당위성을 강조해 왔다. 그러나, 이후 서울과의 공동 개최로 방향을 급선회했다가 협의가 여의치 않자 다시 단독 개최를 선언했다. 유치 전략이 충분한 검토와 실행계획에 기반한 것인지, 상황에 따라 방향을 바꾸는 것인지 의문을 낳으면서 정책 신뢰와 추진 의지에 부담으로 작용할 수 있다는 지적이다.

전북도는 공동 개최 논의와 별개로 단독 개최안을 다듬어 온 만큼 유치 일정에 차질이 없도록 준비에 속도를 낼 방침이다. 당장 이달 말 IOC 미래유치위원회를 대상으로 진행하는 국가별 화상 발표에 총력을 기울이고, 내년 3월 전략대화 대상 선정에도 적극 대응할 계획이다.

이원택 전북도지사는 “문화체육관광부와 대한체육회, 국제 스포츠 전문가 등과 함께 단독 개최안을 보완해 왔다”며 “이를 한층 구체화해 본격적인 국제 유치 경쟁에 나설 것”이라고 밝혔다.

서울과의 협력이 완전히 끊기는 것은 아니다. 전북도는 지난 9월 서울시와 잠실종합운동장 주경기장 등 시설물 사용 협약을 체결한 만큼, 서울을 연대 도시로 두고 광역적 협력은 이어갈 계획이다.

김종필 전북도 2036하계올림픽유치단장은 “이 지사와 오 시장은 서로의 현실적 여건과 입장을 존중했다는 말밖에는 할 수 없다”고 말했다.

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