‘학부모 등골 빼먹는 입찰 담합’…안민석 “교복 비리 카르텔과 전면전”

안민석 경기도교육감이 교육 현장에 뿌리 깊게 박힌 고질적 ‘교복 입찰 담합’ 관행을 정조준하며 비리 카르텔과의 전면전을 선언했다.

안 교육감은 16일 경기도의회 제395회 정례회 제4차 본회의에서 24조7772억원 규모의 내년도 본예산안 제안설명을 마친 뒤 “내일(17일) 교복 담합 비리를 중대범죄수사청에 고발하겠다”고 밝혔다.

안민석 경기도교육감. 경기도교육청 제공

그는 “교복 비리는 전국적이고 고질적인 교육계의 해묵은 적폐”라며 “경기도교육청이 솔선해 발본색원하고, 이를 넘어 경기교육의 각종 비리 카르텔을 척결하겠다”고 강조했다.

도교육청은 지난 8월부터 도내 학교의 올해 교복 낙찰 현황을 들여다보며 업체 선정과 입찰·계약, 구매, 최종 납품에 이르는 전 과정을 점검해 왔다. 지난달부터는 ‘교복 입찰 담합·비리 신고센터’를 가동해 의심 사례를 접수하고, 도내 25개 교육지원청과 합동 회의를 열어 감시망을 좁혀왔다.

도교육청은 17일 오전 남부청사에서 기자회견을 열고 고양 지역에서 포착된 교복 입찰 담합 의혹 조사 결과를 공개한 뒤, 조사 범위를 도 전역으로 확대할 방침이다.

업체 간 담합으로 가격 경쟁이 차단되면 그 피해가 고스란히 학부모의 경제적 부담으로 전가되는 만큼, 수사기관 고발과 함께 교복 선정·계약 과정의 감시 체계도 손질할 계획이다.

도교육청 관계자는 “품질검사 대상 학교를 늘리는 등 제도적 허점 보완에 나서겠다”고 밝혔다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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