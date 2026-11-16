17일 전국에 가을비… 수능일 ‘영하권 한파’ [내일날씨]

화요일인 내일(17일)은 낮 최고기온이 19도까지 오르며 늦가을의 포근한 날씨가 이어지겠지만 오후부터는 전국에 비가 내릴 전망이다.

늦가을의 단풍이 절정을 이룬 가운데, 17일 전국에 가을비 소식이 예고됐다. 연합뉴스

기상청에 따르면 17일 오후 수도권과 강원도, 충청권, 전라권에서 시작된 비는 저녁 무렵 경상권과 제주도 등 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 이번 비는 늦은 밤 대부분 그칠 것으로 보이지만 경기 동부와 강원도, 충북, 경상권 일부 지역은 18일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울과 인천, 경기도, 서해5도를 비롯해 강원도, 충청권, 제주도에서 5~10㎜ 안팎이며 전라권과 경상권은 5㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 보인다. 특히 해발 1000m 이상의 강원 높은 산지에는 비가 눈으로 바뀌어 최대 5㎝의 눈이 쌓이는 곳도 있겠다.

17일 아침 최저기온은 5~13도, 낮 최고기온은 13~19도로 평년보다 다소 높은 기온을 보이겠다. 주요 도시별 예상 기온은 서울이 아침 10도에 낮 15도, 대전 9도와 15도, 광주 10도와 16도, 부산 13도와 18도 등이다.

다만 비가 그친 뒤인 18일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 가파르게 떨어지기 시작할 무렵이다. 특히 대학수학능력시험일인 19일에는 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 매서운 추위가 찾아올 것으로 예보되어 수험생들의 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

한편 해상 안전에도 유의해야 한다. 풍랑특보가 발효된 동해중부 앞바다는 17일 새벽까지, 동해중부 먼바다와 동해남부 해상은 오전까지 시속 30~60㎞의 매우 강한 바람과 함께 물결이 최고 3.5m로 거세게 일겠다. 남해안과 제주도 역시 17일 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 불 것으로 예상된다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 나타낼 전망이다.

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