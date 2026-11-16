‘재정난’ 경기도, 가용재원 25% 줄어…청년기본소득 577억은 지켰다

극심한 세수 결손과 재정 위기에 직면한 경기도가 내년도 살림살이 규모를 42조원대로 편성하며 ‘민생 사수’에 배수진을 쳤다. 가용재원이 25%가량 급감하는 최악의 재정 한파 속에서도 빚을 내고 기금을 끌어다 쓰며 역점 사업인 ‘이재명표’ 청년기본소득 예산 577억원은 고수했다.

16일 도가 도의회에 제출한 ‘2027년도 본예산안’에 따르면 내년 예산 규모는 올해(40조577억원)보다 5.3%(2조1369억원) 늘어난 42조1946억원이다. 외형상 역대 최대 규모지만, 증가분 대부분이 용도가 지정된 국고보조사업인 데다 도세의 절반을 차지하는 취득세 수입이 올해보다 3441억원가량 줄면서 실제 도가 자체 활용할 수 있는 가용재원은 반토막 났다.

경기도 광교청사

실제로 내년 도의 자체 가용재원은 올해 4조595억원에서 1조6500억원으로 59.4%(2조4095억원) 급감했다. 도는 재원 공백을 메우기 위해 지방채 2462억원을 발행하고 통합재정안정화기금과 지역개발기금에서 5100억원을 차입해 가용재원을 3조494억원까지 끌어올렸다.

이마저도 올해보다 약 25% 줄어든 규모다. 이 과정에서 본청 공무원 3개월 치 인건비 900억원과 법정경비 일부는 본예산에 담지 못하고 내년 추가경정예산으로 미루는 초유의 비상 운용까지 택했다.

허리띠를 바짝 졸라맨 와중에도 ‘이재명표 정책’인 청년기본소득은 사수했다. 경기도는 내년도 청년기본소득 사업의 도비와 시·군비 분담 비율을 5대 5로 확정하고 도비 577억원을 본예산에 반영했다.

경기도의회

당초 도는 재정난을 이유로 올해 70%였던 도비 분담률을 내년 30%로 대폭 낮출 계획이었다. 그러나 시·군 수요조사 과정에서 동두천시와 연천군이 재정 부담을 이유로 불참 의사를 밝히자, 기초지자체의 여력을 고려해 분담률을 절반 수준으로 되돌렸다.

이에 따라 2023년 관련 조례를 폐지하고 ‘정책 취지 미부합’을 내세운 성남시를 제외한 도내 30개 시·군이 사업에 동참하게 됐다. 내년 지원 대상은 도내 3년 이상 연속(또는 합산 10년 이상) 거주한 24세 청년 11만5382명으로, 소득과 무관하게 분기별 25만원씩 연간 최대 100만원을 지역화폐로 받는다.

도는 이번 예산안을 통해 청년기본소득 외에도 시내버스 공공관리제(4361억원), 유·초·중·고 급식비 지원(2445억원), 지역화폐 발행 지원(616억원), 어린이집 교직원 처우개선(416억원) 등 민생·돌봄 예산을 편성했다.

유사·중복 사업은 통폐합하고 도지사 공약 신규 사업은 전액 미편성하는 강도 높은 지출 구조조정을 단행하되, 시·군 도비보조사업 보조율은 올해 수준을 유지해 일선 시·군의 부담을 덜었다. 정두석 경기도 기획조정실장은 “국비 확보와 추경을 통해 미반영된 필수 경비를 보완해 나가겠다”고 밝혔다.

경기도의회는 오는 20일부터 상임위와 예결위 심사를 거쳐 다음 달 11일 예산안을 의결할 예정이다.

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