추경호 대구시장 “조례 개정해서라도 ‘적극 행정’ 펼쳐야”

추경호 대구시장이 간부 공무원들에게 기존 제도와 관행에 얽매이지 않는 '적극 행정'을 거듭 주문했다. 경제부총리 출신인 추 시장은 취임 직후부터 지역 경제 회복을 최우선 과제로 삼고 ‘기업하기 좋은 도시’ 조성에 행정력을 집중하고 있다.

추 시장은 16일 시청 산격청사에서 간부회의를 주재하고 “현장의 어려움은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크다”며 “시민과 기업의 목소리에 더욱 적극적으로 귀 기울이고, 필요하다면 조례를 개정하더라도 문제 해결을 위한 방법을 찾는 데 모든 행정 역량을 집중해야 한다”고 밝혔다.

16일 추경호(오른쪽 세번째) 대구시장이 시청 산격청사에서 간부회의를 주재하고 업무 지시를 내리고 있다. 대구시 제공

추 시장은 이날 기획재정부 사무관 초임 시절 상급자에게 들은 조언을 소개하며 공직자들의 발상 전환을 촉구했다. 그는 “‘그 일이 옳고 꼭 필요하다고 판단되면 헌법을 제외하고는 법령을 개정해서라도 하겠다는 발상을 할 수 있어야 한다’는 말을 지금까지도 인상 깊게 기억하고 있다”며 “공무원은 법과 원칙을 지키되, 현장의 건의를 무심히 지나치거나 일이 복잡해질 것을 우려해 소극적으로 대응해서는 안 된다”고 강조했다. 이어 “현장의 건의는 그만큼 절박하다는 뜻인 만큼, 먼저 해결할 방법이 없는지 고민하고 관련 부서와 협의해 적극적으로 행동해야 한다”고 덧붙였다.

이를 위해 원스톱기업투자센터에는 ‘규제&기업애로 119 통합지원센터’ 출범 이후의 성과에 안주하지 말고, 각 실∙국과 협력해 현장의 불합리한 규제와 기업 애로를 더욱 폭넓게 발굴할 것을 지시했다. 추 시장은 “공직자의 태도와 업무 방식 변화로 풀 수 있는 문제부터 예규∙조례 개정, 정부의 상위 법령 개선이 필요한 사안까지 다양할 것”이라며 “시 자체적으로 해결할 수 있는 것은 신속히 조치하고, 법령 개정이 필요한 사항은 정부에 적극 건의하는 등 가능한 모든 방법을 찾아야 한다”고 말했다.

아울러 “시민과 기업이 건의조차 포기한 현장의 애로까지 적극적으로 찾아내 해결함으로써, 민선 9기 들어 대구시가 정말 달라졌다는 것을 시민과 기업이 체감하고 감동할 수 있도록 행정의 변화를 보여줘야 한다”고 당부했다.

한편, 추 시장은 최근 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 삼성라이온즈 점퍼를 입고 회의에 참석해 유연하고 실용적인 조직문화 조성을 강조했다. 추 시장은 “격식이 필요한 행사 등을 제외하고는 간부를 포함한 모든 직원이 편안하고 자유로운 복장으로 일할 수 있는 조직문화를 만들어 달라”며 “불필요한 형식과 격식은 줄이고 시민에게 더 나은 행정서비스를 제공하는 데 역량을 집중하자”고 말했다.

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