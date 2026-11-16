세계일보

검색

추경호 대구시장 “조례 개정해서라도 ‘적극 행정’ 펼쳐야”

입력 :
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

추경호 대구시장이 간부 공무원들에게 기존 제도와 관행에 얽매이지 않는 '적극 행정'을 거듭 주문했다. 경제부총리 출신인 추 시장은 취임 직후부터 지역 경제 회복을 최우선 과제로 삼고 ‘기업하기 좋은 도시’ 조성에 행정력을 집중하고 있다.

 

추 시장은 16일 시청 산격청사에서 간부회의를 주재하고 “현장의 어려움은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크다”며 “시민과 기업의 목소리에 더욱 적극적으로 귀 기울이고, 필요하다면 조례를 개정하더라도 문제 해결을 위한 방법을 찾는 데 모든 행정 역량을 집중해야 한다”고 밝혔다.

16일 추경호(오른쪽 세번째) 대구시장이 시청 산격청사에서 간부회의를 주재하고 업무 지시를 내리고 있다. 대구시 제공
16일 추경호(오른쪽 세번째) 대구시장이 시청 산격청사에서 간부회의를 주재하고 업무 지시를 내리고 있다. 대구시 제공

추 시장은 이날 기획재정부 사무관 초임 시절 상급자에게 들은 조언을 소개하며 공직자들의 발상 전환을 촉구했다. 그는 “‘그 일이 옳고 꼭 필요하다고 판단되면 헌법을 제외하고는 법령을 개정해서라도 하겠다는 발상을 할 수 있어야 한다’는 말을 지금까지도 인상 깊게 기억하고 있다”며 “공무원은 법과 원칙을 지키되, 현장의 건의를 무심히 지나치거나 일이 복잡해질 것을 우려해 소극적으로 대응해서는 안 된다”고 강조했다. 이어 “현장의 건의는 그만큼 절박하다는 뜻인 만큼, 먼저 해결할 방법이 없는지 고민하고 관련 부서와 협의해 적극적으로 행동해야 한다”고 덧붙였다.

 

이를 위해 원스톱기업투자센터에는 ‘규제&기업애로 119 통합지원센터’ 출범 이후의 성과에 안주하지 말고, 각 실∙국과 협력해 현장의 불합리한 규제와 기업 애로를 더욱 폭넓게 발굴할 것을 지시했다. 추 시장은 “공직자의 태도와 업무 방식 변화로 풀 수 있는 문제부터 예규∙조례 개정, 정부의 상위 법령 개선이 필요한 사안까지 다양할 것”이라며 “시 자체적으로 해결할 수 있는 것은 신속히 조치하고, 법령 개정이 필요한 사항은 정부에 적극 건의하는 등 가능한 모든 방법을 찾아야 한다”고 말했다. 

 

아울러 “시민과 기업이 건의조차 포기한 현장의 애로까지 적극적으로 찾아내 해결함으로써, 민선 9기 들어 대구시가 정말 달라졌다는 것을 시민과 기업이 체감하고 감동할 수 있도록 행정의 변화를 보여줘야 한다”고 당부했다.

 

한편, 추 시장은 최근 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 삼성라이온즈 점퍼를 입고 회의에 참석해 유연하고 실용적인 조직문화 조성을 강조했다. 추 시장은 “격식이 필요한 행사 등을 제외하고는 간부를 포함한 모든 직원이 편안하고 자유로운 복장으로 일할 수 있는 조직문화를 만들어 달라”며 “불필요한 형식과 격식은 줄이고 시민에게 더 나은 행정서비스를 제공하는 데 역량을 집중하자”고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

박소진 '진지한 눈빛'
  • 박소진 '진지한 눈빛'
  • [포토] 오세영 '반가운 손인사'
  • 에이티즈 산 '부드러운 카리스마'
  • 어현경 '아름다운 미모'