무릎 굽힐 때 통증·소리 난다면 ‘반달연골 손상’ 의심해야

운동을 하거나 일상생활을 하던 중 무릎에 갑작스러운 통증이 생기고 움직임까지 불편해졌다면 빈달연골(반월상연골) 손상을 의심해봐야 한다. 게티이미지뱅크

무릎을 굽히거나 펼 때 통증이 느껴지고 관절에서 소리가 난다면 반달연골 손상을 의심해 볼 필요가 있다.

젊은 층에서는 격렬한 운동이나 외상으로 발생하는 경우가 많지만, 중년 이후에는 특별한 부상 없이도 퇴행성 변화로 손상될 수 있어 주의가 필요하다.

16일 의료계에 따르면 반달연골은 허벅지뼈인 대퇴골과 정강이뼈 사이에 있는 섬유연골로, 무릎 안쪽과 바깥쪽에 각각 하나씩 자리한다.

위에서 보면 C자 형태를 띠며 무릎에 전달되는 충격을 흡수하고 관절의 안정성을 유지하는 역할을 한다.

반달연골 손상은 외상이나 퇴행성 변화로 연골이 얇아지거나 찢어지고 마모되면서 발생한다. 발생 원인은 연령대에 따라 차이를 보인다.

젊은 층에서는 축구나 농구 등 격렬한 운동을 하다가 점프하거나 갑자기 방향을 바꾸는 동작, 미끄러짐 등이 주요 원인이다. 무릎을 강하게 부딪히거나 관절이 비틀리는 외상으로도 손상될 수 있다.

선천적으로 반달연골의 형태가 일반적이지 않은 원판형 반월상연골도 손상 위험이 있다.

중년 이후에는 연골의 퇴행성 변화가 주요 원인으로 작용한다. 특별한 외상이 없더라도 일상생활 중 무릎을 구부리거나 앉았다 일어나는 과정에서 손상이 발생할 수 있다.

초기에는 증상이 뚜렷하지 않을 수 있다. 연골이 손상돼도 걷는 데 큰 불편이 없거나 통증이 며칠 사이 완화되기도 한다. 퇴행성 변화에 따른 손상은 증상이 서서히 나타나 초기에 알아차리기 어려운 경우도 있다.

손상이 진행되면 무릎 통증과 부종이 나타나고 관절을 움직일 수 있는 범위가 줄어들 수 있다. 관절 내부에 물이 차거나 무릎을 움직일 때 소리가 나기도 한다. 특히 계단을 오르내리거나 무릎을 굽히고 펴는 동작에서 통증이 심해질 수 있다.

치료는 손상 정도와 연령, 동반 질환 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 반달연골이 손상됐다고 반드시 수술해야 하는 것은 아니다. 특히 중년·노년층에서 퇴행성 변화와 함께 발생한 수평 파열은 퇴행성 관절염을 동반하는 경우가 많아 비수술적 치료를 우선 고려할 수 있다.

파열 형태와 증상에 따라 수술이 필요할 수도 있다. 대표적인 수술법으로는 관절경을 이용한 부분 절제술과 연골 봉합술이 있다. 반달연골이 광범위하게 손상돼 기능을 상실한 경우에는 환자 상태에 따라 반달연골 이식술을 고려하기도 한다.

예방을 위해서는 운동 전 충분히 몸을 풀어 무릎 주변 근육과 관절을 준비시키는 것이 중요하다. 운동 강도를 갑자기 높이거나 무릎에 무리가 가는 급격한 방향 전환을 반복하는 행동은 피하는 것이 좋다.

평소 허벅지 등 무릎 주변 근육을 강화하는 운동을 꾸준히 하면 관절 안정성을 유지하는 데 도움이 된다.

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