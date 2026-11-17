“우루과이 전력 98%가 재생… ‘석유대체 불가론’ 가짜뉴스” [김은재 기자의 COP31 리포트]

우루과이 전체 전력의 약 98%를 재생에너지로 전환하는 혁신을 이끈 인물인 라몬 멘데스 갈레인(사진) 국제재생에너지정책네트워크(REN21) 의장은 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요 증가로 화석연료 사용 확대가 불가피하다는 산유국 주장에 대해 “명백한 가짜뉴스”라고 반박했다.



멘데스 갈레인 의장은 지난 13일(현지시간) 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열린 튀르키예 안탈리아에서 진행한 인터뷰에서 “산유국이나 화석연료 생산국들은 AI와 데이터센터를 화석연료 없이 운영하는 것이 불가능하다는 주장을 지배적인 담론으로 만들려고 하고 있다”며 이같이 강조했다. 그는 “현재 이 문제를 둘러싸고 서로 다른 주장이 충돌하고 있다”며 “우루과이는 이러한 주장이 사실이 아니라는 점을 입증했다”고 말했다.



이어 “일부 국가는 지구 평균기온 상승을 1.5도로 제한하기 위해 필요한 조치를 적극적으로 추진하려 하지 않을 것”이라며 “이들은 데이터센터 때문에 화석연료를 계속 사용해야 한다고 주장하겠지만, 오늘날에는 화석연료를 거의 사용하지 않고도 전력시스템을 운영할 수 있는 기술이 있다. 비용 측면에서도 이를 실현할 여건이 마련돼 있다”고 강조했다.



멘데스 의장은 AI와 데이터센터의 전력 수요 증가 자체는 인정하면서도 충분한 사전 계획과 전력망 확충을 통해 대응할 수 있다고 설명했다. 그는 “AI와 데이터센터가 거의 모든 지역에서 전력 수요를 늘리고 있다는 것은 분명한 사실”이라면서도 “결국 모든 것은 계획의 문제”라고 말했다.



우루과이 역시 데이터센터와 AI 관련 대규모 투자를 유치하면서 신규 전력 수요에 대응해야 하는 상황이다. 멘데스 의장은 “지금 당장 모든 데이터센터에 공급할 만큼 충분한 전력이 있느냐고 묻는다면 대답은 ‘아니요’”라면서도 “앞으로 데이터센터가 들어오면 신규 전력 수요에 대응할 수 있도록 전력망을 확충할 역량이 있다”고 설명했다.



남아메리카의 우루과이는 과거 전력 생산의 70% 이상을 화석연료에 의존했지만, 현재는 재생에너지로 전체 전력의 약 98%를 생산하고 있다. 풍력과 태양광 발전을 확대하고 수력발전을 활용해 전력 공급의 안정성을 확보하면서 세계적인 에너지 전환 성공 사례로 인정받고 있다.



멘데스 의장은 이러한 전력 생산구조의 변화가 국가 전체의 온실가스 배출 감축으로 이어지고 있다고 평가했다. 그는 “우루과이 전력부문의 1인당 온실가스 배출량은 세계 평균보다 30배 적다”며 “전력 생산량 1㎾h(킬로와트시)당 배출량으로 비교해도 마찬가지”라고 설명했다.



재생에너지 전환의 효과는 전력부문을 넘어 수송과 건물, 산업부문으로도 확산하고 있다는 설명이다. 그는 “지난달 우루과이에서 신규 판매된 자동차의 거의 70%가 전기차였다”며 “주택과 사무실에서도 재생에너지로 생산한 전기를 사용하는 에어컨과 히트펌프가 활용되고 있다”고 말했다.



멘데스 의장은 재생에너지 전환이 기후위기 대응뿐 아니라 국가 에너지 안보를 강화하는 수단이라는 점도 강조했다.



그는 “많은 국가가 재생에너지 전환이 자국의 이익에 가장 부합하는 선택이라는 점을 이해하고 있다”며 “최근 호르무즈 위기에서도 확인할 수 있듯 화석연료 수입에 의존하지 않는 국가는 국제 에너지 시장의 충격에서 상대적으로 자유로울 수 있다”고 말했다.

※ 이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다

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