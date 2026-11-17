‘전기 먹는 AI 하마’ 지구 달굴라… 美·中 빠진 기후서약 반쪽 출발 [심층기획-기후재난, 책임의 역설]

‘인공지능(AI)과 데이터센터에 공급되는 전력 중 탄소 무배출·저배출 에너지가 차지하는 비중을 확대할 것을 약속합니다.’

기후운동가들이 14일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 ‘기후정의를 위한 국제공동행동의 날’ 집회에서 펭귄 모양 조형물 등을 들고 행진하고 있다. 안탈리아=EPA연합뉴스

국제사회가 16일(현지시간) 이러한 내용을 담은 ‘안탈리아 AI 서약’을 출범시켰다. AI 산업의 급성장에 따른 온실가스 배출 증가에 공동 대응하기 위한 첫걸음을 뗀 셈이다. 하지만 법적 구속력이 없고, 세계 최대 데이터센터 개발국인 미국을 비롯해 중국, 유럽연합(EU) 등 대부분 국가들이 서약에 불참하면서 AI가 열어갈 기후의 미래는 여전히 불확실성에 휩싸여 있다는 평가가 나온다.

기후 협상장에 등장한 AI는 지난 30여년간 유지돼 온 선진국과 개발도상국 간 ‘배출 책임’의 경계를 허물어뜨릴 것으로 보인다. 과거 온실가스 배출량이 상대적으로 적었던 국가들도 AI 산업의 성장과 함께 한층 무거운 감축 책임을 요구받는 시대가 다가오고 있다.

◆미국·중국 빠진 AI 서약… 공허한 약속

이날 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 의장국인 튀르키예와 국제전기통신연합(ITU)은 ‘안탈리아 AI 서약’을 공식 출범시켰다. 한국도 서약 명단에 이름을 올렸다.

서약의 핵심은 AI를 재생에너지 등 지속가능한 에너지로 구동하고 환경 영향을 투명하게 측정하자는 것이다. 이를 위해 ‘AI·데이터센터의 무배출·저배출 에너지 사용 확대’, ‘AI의 책임 있는 설계·운영’, ‘환경영향 평가 및 보고 강화’ 등 4대 이행 조치가 담겼다.

서약 출범 첫날 기준으로 참여국 수는 미미한 수준이다. 이날 튀르키예 정부는 국가·기업·연구기관·시민사회단체 등 총 80곳이 서약 지지 의사를 밝혔다고 설명했다. 하지만 세계 데이터센터가 집중된 미국·중국·유럽연합 등은 명단에 이름을 올리지 않았다. 엔비디아·오픈AI·앤트로픽 등 주요 AI 기업 역시 명단에서 빠졌다. 토마스 라마나우스카스 ITU 사무차장은 “80곳의 지지는 출발점일 뿐”이라며 “더 많은 국가·기업의 참여를 유도하겠다”고 말했다.

미국과 중국의 AI 패권 경쟁이 격화하고 다른 국가들까지 경쟁에 뛰어드는 상황에 이들의 참여 없이 자발적 약속만으로 청정에너지 투자와 기업의 환경적 책임을 이끌어내기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 지배적이다.

홍종호 서울대 환경대학원 교수는 “미국으로서는 중국과의 AI 패권 경쟁에서 밀리지 않는 것이 국가적 정책 목표인 만큼 앞으로도 데이터센터 확충에 적극적으로 나설 수밖에 없을 것이다. 그 과정에 재생에너지 중심의 전력 공급이 이뤄지는 것이 바람직하지만, 트럼프 행정부가 유지되는 한 이러한 방향이 지켜질지는 의문”이라고 말했다. 이어 “AI 전력 소비량에서 미국이 전 세계의 50%, 중국이 30%를 차지하는데 미국과 중국 등이 빠진 소수의 국가들만 자발적 서약을 추진해서는 충분한 동력을 얻기 어려울 것”이라고 지적했다.

서약만으로 무탄소 에너지 공급이 저절로 늘어나는 것도 아니다. 강제력이 없어서다. 안탈리아 AI 서약은 COP31의 공식 의제가 아닌 의장국인 튀르키예가 제시한 행동 의제(Action agenda) 중 하나다. 참가국 전체가 협상을 거쳐 채택하는 결정문과는 다르다. 전력·물 사용량 등 환경정보 공개 역시 일률적인 의무가 아닌 ‘자율적인 실천 사항’에 더 가깝다.

기후운동가들이 같은 날 도널드 트럼프 미국 대통령과 자유의 여신상 설치물 옆에서 포즈를 취하고 있다.안탈리아=EPA연합뉴스

각국이 급증하는 전력 수요에 대응하면서 기존 전력 공급 구조까지 단기간에 바꾸기란 쉽지 않을 것으로 보인다.

한국 역시 이러한 과제에서 자유롭지 않다. 제11차 전력수급기본계획에 따르면 2038년에도 국내 전체 발전량에서 석탄발전(10.1%)과 액화천연가스(LNG) 발전(10.6%)이 차지하는 비중은 20.7%에 달할 전망이다. AI 산업의 성장에 대비해 에너지 전환을 서둘러야 하지만, 지정학적 불안과 에너지 수급 우려가 맞물리면서 탈석탄 정책마저 일관성을 유지하기 어려운 실정이다. 실제로 올해 정부는 중동발 에너지 수급 불안을 이유로 6월 폐쇄 예정이던 일부 석탄화력발전소의 폐쇄 시점을 내년으로 늦췄다.

AI 시대, 청정에너지 전환의 필요성은 커지고 있지만 이를 실현할 국제사회의 여건은 오히려 복잡해지고 있다. 안탈리아에서 시작된 약속이 실제 변화를 이끌어낼 수 있을지는 불투명하다.

◆AI, 기후협상 낡은 질서 흔든다

AI 산업의 급성장으로 선진국과 개발도상국을 가르던 온실가스 배출 책임의 경계도 허물어질 것이란 전망이 나온다.

특히 튀르키예·인도 등 신흥경제국의 부담이 커질 것으로 보인다. 경제력과 온실가스 배출 규모가 커진 국가들에 그에 걸맞은 기후변화 대응 책임을 요구하는 목소리가 높아지고 있어서다. 물론 한국도 예외는 아니다. 단기간에 경제성장을 이루고 주요 온실가스 배출국으로 올라선 만큼 국제사회의 책임 확대 요구에서 자유롭지 않다는 지적이다.

유엔무역개발회의(UNCTAD)는 2021년 이미 우리나라를 선진국 그룹으로 분류했지만, 국제 기후 협상장에서는 여전히 개발도상국이 주로 속한 ‘비부속서Ⅰ국가’ 지위를 유지하고 있다. 1992년 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택 당시 마련된 분류 체계가 30여년간 유지되면서 한국은 부속서Ⅱ 선진국에 부과된 기후재원 제공 의무를 지지 않고 있는 것이다.

하지만 이러한 낡은 구분 체계를 재검토해야 한다는 주장은 지속적으로 제기되고 있다.

미국 싱크탱크 세계개발센터(CGD)가 올해 9월 발표한 보고서에 따르면 1850년 이후 전 세계 누적 온실가스 배출량에서 부속서Ⅰ에 해당하는 선진국이 차지하는 비중은 49~51%에 달했지만, 1990년 이후 38~39%로 낮아졌다. 반면 한국·중국·인도 등 비부속서Ⅰ 주요 9개국은 1850년 이후 누적 배출량의 약 30%를 차지하는 것으로 분석됐다. CGD는 배출 책임이 크게 달라진 신흥경제국과 저소득국을 동일한 개도국 범주로 묶는 기존 분류 체계에 한계가 있다며 국가별 경제력과 배출 책임을 반영한 보다 세분화된 구분이 필요하다고 지적했다.

AI는 이러한 논쟁에 불을 지필 새로운 불쏘시개가 될 전망이다.

신흥경제국과 개발도상국은 선진국보다 청정에너지 인프라 구축에 필요한 자금 조달 비용이 높아 데이터센터의 전력 수요를 화석연료로 충당할 유인이 상대적으로 크기 때문이다. AI 산업에 대한 투자가 늘어날수록 온실가스 배출 증가 위험에도 더 크게 노출될 수 있다는 의미다.

UNCTAD에 따르면 개발도상국의 데이터센터 신규 해외직접투자 발표액은 2020년 170억달러(약 23조원)에서 2024년 560억달러(75조원)로 3배 이상 증가했다. 반면 청정에너지 인프라 확충을 위한 자금 조달 여건은 선진국보다 불리하다. 국제에너지기구(IEA)가 지난해 발표한 분석에 따르면 신흥경제국과 개발도상국의 재생에너지·배터리 사업 자본 조달 비용은 선진국의 최소 2배에 달한다. 데이터센터 투자는 급증하고 있지만 이를 뒷받침할 청정에너지 공급 기반을 마련하는 데는 상대적으로 더 큰 비용이 드는 셈이다.

AI 시대에는 기존의 국가 분류나 과거 배출 책임에 안주하지 않고 모든 국가가 감축 노력을 강화해야 한다는 지적이 나오는 이유다. 전문가들은 AI 산업의 기후 영향을 자발적인 행동 의제에만 맡길 것이 아니라 장기적으로 공식 기후의제로 격상시켜야 한다고 강조한다.

※ 이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다

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