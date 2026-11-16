“사라지는 언어, 훈민정음으로 담다”…연세대서 세계화 포럼

연세대학교 동서문제연구원(원장 우병원)은 18일 오후 연세대 이윤재관 대강당에서 ‘훈민정음 세계화 포럼 2026’을 개최한다.

유네스코 ‘국제 문해의 날’ 제정 60주년을 맞아 훈민정음세계화재단(이사장 임순범)과 훈민정음학회가 주관하는 이번 포럼의 주제는 ‘세계의 소멸 위기 언어와 문화, 훈민정음으로 담다’다. 소멸 위기에 놓인 언어 공동체의 현실을 살펴보고, 훈민정음을 활용한 언어 기록과 문화 보존의 가능성을 논의한다.

주최 측은 전 세계 7164개 언어 가운데 약 40%가 소멸 위기에 놓여 있다며 고유 문자가 없거나 기록 기반이 취약한 언어 공동체에 주목할 필요가 있다고 설명했다.

포럼에서는 2009년 인도네시아 찌아찌아족 언어 표기에 훈민정음을 도입한 이후 17년간의 보급 성과를 돌아본다. 인도네시아 부톤섬 찌아찌아족을 비롯해 볼리비아 아이마라족, 러시아 극동 나나이족, 아프리카 콩고 피그미족 등 소수 공동체를 대상으로 진행해 온 훈민정음 표기법 보급 사례를 살펴볼 예정이다.

언어의 기록과 교육이 문화유산 보존을 넘어 국가·문화 간 연대와 평화적 공존, 문해력 증진에 어떤 역할을 할 수 있는지도 논의한다.

우병원 원장은 “세종대왕의 애민 정신에서 출발한 훈민정음은 타 문명권의 소리를 온전히 포용할 수 있는 보편적 문자 체계를 갖추고 있다”며 “이번 포럼은 지구촌의 소외된 언어 공동체와 연대하고 인류 문화 다양성을 수호하는 실천적 학술 교류의 장이 될 것”이라고 말했다.

행사 당일 대강당 로비에서는 특별 서화전 ‘세상의 오래된 이야기, 전설을 그림으로 기록하다’도 열린다. 소멸 위기 언어 공동체에 구전으로 전해 내려온 신화와 전설을 시각예술로 표현한 작품을 통해 공동체의 기억과 문화유산을 보존·계승하는 의미를 전한다.

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