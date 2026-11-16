90도 허리 숙인 최민희, 金엔 결자해지 촉구… 끝까지 가나?

더불어민주당의 계파 갈등이 16일 최고위원회의에서 정면충돌로 번졌다. 김민석 대표가 최민희 최고위원의 설화에 대한 징계와 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 갈등을 별개 사안으로 규정하자, 최 최고위원은 공개 사과 직후 김 대표에게 의혹의 진상규명과 재발 방지 대책을 요구했다. 지난 13일 최고위를 보이콧했던 친청(친정청래)계 최고위원들도 이날 회의에 참석해 김 대표의 책임을 추궁했다. 친명(친이재명)계에서는 제명 등 중징계 요구가 나온 데 이어 초선 의원 모임까지 최 최고위원의 책임 있는 결단을 촉구하고 나섰다.

지도부 신경전 더불어민주당 최민희 최고위원(왼쪽)이 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했다” 등 논란이 된 자신의 과거 발언에 대해 사과하고 있다. 김민석 대표는 전날 최 최고위원 발언에 대한 윤리감찰단 감찰 조사 결과를 보고받고 중앙당 윤리심판원으로 이첩을 지시했다. 허정호 선임기자

김 대표는 이날 국회에서 주재한 최고위원회의에서 최 최고위원 사건의 윤리심판원 회부와 관련해 “모든 절차는 당헌·당규에 따라서 엄정하고 독립적으로 이뤄질 것”이라고 밝혔다. 전날 윤리감찰단의 보고를 받고 윤리심판원 회부를 지시했다며 “‘정치 문제’와 별개로 이뤄지는 ‘윤리 문제’에 대한 당의 판단이 이뤄질 것”이라고 강조했다. 지난 8월 전당대회 때부터 불거진 ‘반분신’(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합 의혹과 최 최고위원의 설화 사건을 구분해 처리하겠다는 뜻이다.

최 최고위원은 이날 최고위에서 “저의 기억 착오와 헷갈리는 발언으로 대통령에게 누를 끼쳤고, 당원과 지지자들에게도 상심을 끼쳐 깊이 사과드린다”며 자리에서 일어나 고개를 숙였다. 이재명 대통령이 과거 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 데 대한 사과였다. 최 최고위원은 “본래 의도와 다르게 전달됐다”며 “김 대표가 결정한 제 책임을 묻는 절차에도 성실히 임하겠다”고 말했다.

그러나 곧바로 김 대표를 향해 “반분신 비밀연합에 대해서도 진상규명, 재발방지 대책 마련으로 확실히 마무리하고, 통합과 단결의 길로 나갈 것을 요청드린다”고 촉구했다.

지난 13일 최고위를 보이콧하고 최 최고위원과 장외 기자회견을 했던 이성윤·한민수 최고위원도 이날 회의에 참석해 김 대표를 압박했다. 이 최고위원은 “3자 비밀연합 의혹은 당대표 스스로 제기하고, 상당한 증거가 있다고 주장하고, 또 스스로 증거가 없다고 사과한 자업자득의 결과”라며 “결자해지하라. 당원들이 원하는 바에 따라 확실한 책임을 지라”고 요구했다. 한 최고위원도 “당 문제들을 대표가 결자해지하고 풀었으면 좋겠다”고 말했다.

이성윤 더불어민주당 최고위원이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

친명계 최고위원들은 최 최고위원의 발언을 강하게 비판했다. 박선원 최고위원은 이 대통령이 지난 14일 엑스(X)에 남긴 “가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살”이라는 글을 거론하며 “등 뒤에서 날아오는 화살이 단 하나도 없도록 해내자”고 말했다. 전용기 최고위원도 “징계 문제를 계파 싸움으로 바꾸고 당의 기둥까지 뿌리째 흔들려는 모습에 유감을 표한다”며 “이재명정부의 성공을 바란다면 당을 갈라놓는 일은 멈춰야 한다”고 비판했다.

친청계가 김 대표에게 신천지 의혹의 책임을 요구하면서 정청래 전 대표의 ‘쇄신 깃발’ 구상도 복잡해졌다. 정 전 대표는 김 대표 취임 100일인 24일을 계기로 쇄신 요구에 나설 뜻을 밝힌 상태다. 그간 신천지 의혹에 대한 김 대표의 사과와 책임 있는 조치를 요구해 왔지만, 최 최고위원의 발언 논란을 계기로 친명계의 반발이 거세진 상황이다. 정 전 대표는 신천지 문제에 대해서는 공개적으로 김 대표를 비판하면서도 최 최고위원 징계 문제에는 직접적인 입장을 내놓지 않고 있다.

친명계의 중징계 요구는 당 지도부 밖으로도 확산했다. 친명 성향 단체인 ‘더민주전국혁신회의’의 이광희 상임대표와 김문수·김준혁 공동대표 등은 이날 기자회견에서 최 최고위원에 대한 중징계와 이성윤·한민수 최고위원의 당직 사퇴를 촉구했다. 이들은 친청계 최고위원들의 집단 당무 거부를 “당의 단합을 훼손하고 집권 여당 책임을 저버린 중대한 해당 행위”라고 규정했다. 혁신회의는 최 최고위원이 지난 2월 자녀 결혼 축의금 논란으로 윤리심판원에서 경고를 받은 전력도 거론하며 “제명을 포함한 최고 수준의 징계를 엄정하게 심의할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

더불어민주당 내 친명 조직인 더민주전국혁신회의 이광희 상임대표가 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 최민희 최고위원의 해당행위를 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 김문수, 이광희, 김준혁, 박완희 더민주 상임대표. 허정호 선임기자

민주당 초선 의원 모임인 ‘더민초’도 최 최고위원에 대한 엄중한 징계와 책임 있는 결단을 촉구하는 성명서를 채택했다. 더민초 대표인 안태준 의원은 “최 최고위원을 둘러싼 잇따른 논란과 이로 인한 당내 갈등 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다”며 초선 의원 전체 명의의 공동성명을 위한 의견 수렴에 착수했다고 밝혔다. 16일 자정까지 의견을 모아 17일 공식 입장을 발표할 계획이다.

중진인 박지원 의원도 최 최고위원의 징계 필요성을 인정하면서 친청계의 집단행동을 강하게 비판했다. 박 의원은 이날 SBS 라디오에서 최 최고위원의 발언을 “이재명 대통령 정체성을 손상시키는 발언”이라고 규정하며 징계는 “피할 수 없는 길”이라고 말했다. 다만 “정치는 풀어가는 정치를 해야지 헝클어뜨리면 나중에 수습이 어렵다”며 윤리심판원의 독립적인 판단을 존중해야 한다고 강조했다.

박 의원은 특히 최 최고위원을 향해 “자기 사과는 믿어달라고 하고, 김민석 대표의 신천지 (사과)는 믿지 않는다”며 “이건 해결하는 데 바람직하지 않은 것”이라고 지적했다.

친청계 최고위원 3명의 지난 13일 최고위 불참에 대해서도 “닥치고 잘못”이라며 “파벌정치를 국민 앞에서, 당원 앞에서 양성화시킨 것”이라고 비판했다. 김 대표에 대해서는 “리더십을 확고하게 세워줘야 된다. 당이 좀 신임해야 된다”고 말했다.

이호재 한국사진기자협회장이 16일 서울 영등포경찰서에서 최근 국회에서 취재중인 기자들을 '하이에나 떼'로 표현한 최민희 더불어민주당 의원에 대한 고소장 접수를 앞두고 입장을 밝히고 있다. 이재문 기자

최 최고위원의 사진기자 비하 발언에 대한 법적 대응도 시작됐다. 한국사진기자협회는 이날 서울 영등포경찰서에 사진기자들을 ‘하이에나 떼들’이라고 표현한 최 최고위원에 대한 모욕 혐의 고소장을 제출했다. 최 최고위원이 공개한 사진에 얼굴이 나온 사진기자 10명도 고소에 참여했다.

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