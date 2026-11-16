일흔 넘어 깨친 한글… 장모의 첫 편지

70대 후반의 이갑숙씨는 큰사위 환갑날 축하금을 넣은 하얀 봉투에 생애 처음으로 축하 글을 적어 건넸다. ‘축하하네, 못난 장모가’라는 아홉 글자였다. 행여 글자가 틀릴까, 사위를 마주할 때 민망할까 봐 몇 번이나 쓰고 지우기를 되풀이했다. 또박또박 정성껏 눌러 쓴 글을 본 큰사위는 “장모님이 자랑스럽다”고 말했다. 글을 배우지 못한 채 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 눈물을 보인 사위 앞에서 이씨도 붉어진 눈시울로 웃다가 끝내 함께 울었다.



서울시는 ‘2026년 전국 성인문해교육 시화전’ 서울지역 수상자 46명을 시상했다고 16일 밝혔다. 이씨는 자신의 사연을 담은 작품 ‘사위 환갑날’로 교육부장관상을 받았다. 시상식은 지난 13일 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 열린 서울시 성인문해교육 성과공유회에서 진행됐다.

‘2026년 전국 성인문해교육 시화전’에서 교육부장관상을 받은 이갑숙씨의 작품 ‘사위 환갑날’. 서울시 제공

성인문해교육은 배움의 기회를 놓쳐 글을 읽고 쓰는 데 어려움을 겪는 성인이 일상생활에 필요한 기초 문해능력을 익히도록 돕는 게 핵심이다. 올해 시화전에서 늦깎이 학생들은 글을 배우며 느낀 감정과 달라진 일상, 지나온 삶의 이야기를 시와 그림으로 풀어냈다.



수상자 46명 가운데 19명은 교육부장관상(1명)·국가평생교육진흥원장상(8명)·국회 교육위원장상(2명) 등 전국 단위 상을, 27명은 서울시장상(3명)·서울시교육감상(6명)·서울시평생교육진흥원장상(18명) 등 서울 단위 상을 받았다. 부문별로는 시화 34점, 일반 엽서 6점, 인공지능(AI) 엽서 6점이다.



서울시장상을 받은 김영희씨는 ‘내 마음’에서 어린 시절 학교를 그만둬야 했던 아픔과 먼저 세상을 떠난 남편을 향한 고마움과 그리움, 뒤늦게 공부를 시작하며 찾은 행복을 풀어냈다. 서울시교육감상을 받은 김순자씨는 ‘다섯글자’에 아들의 군 복무 시절 편지를 쓰지 못했던 기억과 이제는 문자메시지를 주고받는 기쁨을 담았다.



성과공유회에서는 시상식 외에도 ‘배움의 별책부록’을 주제로 디지털·AI 문해교육 우수사례 표창, 참여형 문해교육 프로그램 ‘빈칸의 별을 찾아라’, 팝페라 중창단의 축하공연, 풍등 세리머니 등 다양한 프로그램이 펼쳐졌다. 가족·지인, 문해교육기관 관계자 등 참석자 100여명은 한 해 동안 쌓아온 학습 성과를 나누고 서로의 도전을 격려했다.



이해선 시 평생교육국장은 “앞으로도 누구나 배움의 기쁨을 누리고 새로운 도전을 이어갈 수 있도록 문해교육 현장을 든든히 지원하겠다”고 말했다.

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