고려아연, 재난취약층에 기부금·김장김치 온정

고려아연은 지난 12일 서울 노원구 대한적십자사 서울지사 북부봉사관에서 ‘고려아연과 대한적십자사가 함께하는 2026 추운 겨울 건강하게 극복하기’ 행사를 진행했다고 16일 밝혔다. 고려아연은 한파에 취약한 재난취약계층 이웃들을 지원하기 위해 4800만원 상당의 기부금도 적십자사 서울지사에 전달했다. 적십자사는 기부금을 활용해 노원구 등 5개 자치구에 거주하는 취약계층 300세대에 욕실 온풍기를 지원할 계획이다. 이후 고려아연 임직원들은 절인배추에 양념을 버무리며 6300㎏의 김장김치를 담갔다. 김치는 서울 노원구와 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구 5개 자치구에 거주하는 취약계층 700세대에 9㎏씩 전달된다.

고려아연 임직원과 적십자봉사원들이 겨울철 취약계층에 전달할 김장김치를 담그고 있다. 고려아연 제공

정무경 고려아연 사장은 “임직원들이 온정을 모아 준비한 김장김치와 방한용품이 겨울철 추위와 난방비 부담으로 어려움을 겪는 취약계층 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 고려아연은 지역사회에 어려운 이웃들을 위한 나눔활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

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