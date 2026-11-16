보훈부, 17일 순국선열의 날 행사… 정부기념식 첫 뮤지컬 방식 진행

국가보훈부는 17일 열리는 ‘제87회 순국선열의 날 기념식’을 정부기념식 중에는 처음으로 뮤지컬 서사극 형태로 약 50분간 진행한다고 16일 밝혔다. 순국선열들의 고귀한 정신이 영원히 기억될 것이라는 의미를 담은 ‘유방백세(遺芳百世), 꽃다운 향기여 영원하라’를 주제로 정했다. 독립유공자 유족과 시민, 학생 등 1000여 명이 참석한다.



기념식에서 선보이는 곡은 김문정 감독이 음악감독을 맡아 새롭게 창작했고, 양준모 배우가 관람객을 독립운동의 현장으로 이끄는 이야기꾼 역할을 한다. 기념식은 ‘순국선열의 날’의 의미를 알리는 창작곡 ‘무슨 날’을 부르는 것으로 시작해 1939년 임시의정원에서 순국선열의 날 제정을 논의한 장면, 윤봉길 의사가 의거에 앞서 두 아들에게 남긴 편지 등 사진 속 역사의 현장으로 이동한다.



권오을 국가보훈부 장관은 “과거 선열들이 ‘독립’이라는 이름으로 하나가 되었듯이, 오늘날 우리도 더 나은 대한민국을 위해 다양한 이해관계를 넘어 대화와 타협을 통해 하나가 되어야 한다”고 강조했다.

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