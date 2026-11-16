美, 韓·日 등과 AI 공급망 보호 협정 체결

미국이 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 앞두고 한국, 일본 등 동맹·파트너국들과 인공지능(AI) 공급망 보호 협정을 체결하며 중국 견제에 나섰다.

사진=게티이미지뱅크

15일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국은 한국, 일본, 호주, 영국, 인도, 이스라엘, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 등과 AI 공급망 보호를 위한 ‘샌프란시스코 선언’에 서명했다. 협정은 민감한 AI 기술과 반도체, 핵심광물, 데이터센터 등 AI 기반 공급망을 적대 세력의 탈취나 불법 이전으로부터 보호하는 것이 골자다.



이번 협정은 미 국무부가 추진해온 AI 공급망 재편 구상인 ‘팍스 실리카’의 일부다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 선전 에이펙 계기 미·중 정상회담을 앞두고 체결됐다는 점에서, 중국의 AI 영향력 확대를 견제하고 협상 지렛대를 확보하려는 움직임이라는 해석이 나온다.



중국은 에이펙을 앞두고 미국을 향해 AI 협력 의제를 띄웠다. 셰펑 주미 중국대사는 이날 중국 공산당 기관지 인민일보 기고문에서 미국을 포함한 더 많은 국가가 중국 주도 세계인공지능협력기구(WAICO)에 참여하길 기대한다고 밝혔다. WAICO는 중국이 지난 7월 상하이에 설립한 AI 국제협력 기구로, AI 발전과 글로벌 거버넌스를 명분으로 내세우고 있다. 카자흐스탄, 라오스, 파키스탄, 러시아, 인도네시아 등이 창립 회원국으로 참여했다.

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