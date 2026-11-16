[사설] 교육부 ‘AI커닝’ 비상, 수능관리에 조직 명운 걸어야

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 2027학년도 대한수학능력시험(수능)을 일주일여 앞둔 11일 오후 서울 용산구 서울시교육청에서 수능 스마트 안경(AI 안경) 전담 본부요원 연수가 열리고 있다. 이날 교육청은 수능 당일 AI 기능이 탑재된 스마트 안경을 악용한 부정행위를 막고자 전담요원 교육에 착수했다. 2026.11.11/뉴스1

2027학년도 대학수학능력시험일이 모레로 다가왔으나 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위 우려에 수험생들의 불안은 수그러들지 않고 있다. 올해 들어 전국 중·고교 내신평가에서 AI 기능이 탑재된 스마트안경 관련 부정행위는 4건이나 발생했다. 최근에는 국가전문 자격시험인 세무사 시험의 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI를 이용한 부정행위를 자수하기까지 관리 당국은 까맣게 몰랐던 것으로 드러났다. 어제 개혁신당은 “수능 연기 방안까지 검토해야 한다”고 주장했고, 교육 유튜버 등도 가세했다. 신뢰도와 공정성에 의심이 크다는 방증이지만, ‘수능 연기’까지 거론하는 건 현실적으로 과하다는 지적이다.

당장 교사단체를 중심으로 감독관이 ‘시험 방해’ 민원을 우려해 부정행위 적발에 한계가 크다는 우려가 빗발치고 있다. 최교진 교육부 장관은 어제 국회에서 “실질적인 면책선언이라도 해야 한다고 생각한다”면서도 “수능 기간 연기는 더 큰 혼란이 있을 수 있기 때문에 검토하기 어렵다”고 했다. 최 장관 말대로 시험지와 답안지 배포가 시작된 시점에서 과도한 불안을 조장해서는 안 된다.

한성숙 국무총리는 회의를 주재하고 교육부에 수험생들이 시험장에서 모든 스마트기기를 반납하도록 하고 시험 중 스마트기기 소지 여부에 대한 철저한 점검을 지시했다. 과학기술정보통신부에는 수능 시간 모든 시험장에서 공공 와이파이(Wi-fi)를 차단하는 방안에 대해 관계기관과 함께 적극 검토해달라고 요청했다. 수능 부정행위 신고센터를 가동해 사후 부정행위가 확인되면 합격 취소, 응시자격 제한, 수사 의뢰 등 끝까지 책임을 묻겠다고도 했다. AI 기기를 악용한 부정행위 우려가 오래전부터 제기됐는데도 이제야 대책 마련에 부산한 정부는 ‘뒷북’이라는 비판을 들어도 당연하다. 그간 스마트기기 적발을 위해 전파탐지기나 열화상감지기, 금속탐지기 등을 도입해야 한다는 목소리가 컸으나 정부의 뒤늦은 대응에 이번 수능에선 예년처럼 감독관의 육안에 의존해야만 하는 실정이다.

교육부는 이번 수능의 공정한 관리에 조직의 명운을 걸어야 한다. 자칫 부적절한 사고로 부정 논란이 벌어지면 비판은 감내하기 어려울 수준이 될 것이다. 최 장관은 “교육부의 운명을 걸고서라도 이번 수능에서 아무 사고 없이 넘어갈 수 있도록 최대한의 노력을 다하겠다”고 약속했다. 말에 그쳐선 안 된다. 장기적 관점에서 AI 시대에 맞게 시험관리를 혁신하는 한편 평가방식도 바꿔야 할 것이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지