[설왕설래] 위기의 순환금융

젠슨 황은 엔비디아 창업 초기 시절이던 1990년대 중반 파산 위기에 몰렸다. 당시 성능이 좋은 게임용 그래픽처리장치(GPU) 제품을 내놓았지만 고가인 데다 호환성도 떨어졌다. 일본 게임업체 세가와 맺은 납품계약도 무산될 위기에 처했다. 황은 세가를 찾아가 “남은 개발비 500만달러를 주면 지분으로 전환하겠다”고 간곡히 요청했다. 엔비디아는 이 투자로 위기를 넘긴 뒤 독자 개발한 신제품(RIVA 128)이 날개 돋힌 듯 팔리며 도약의 발판을 마련했다. 황은 두고두고 세가를 소중한 은인이라며 고마워했다.



고객 돈으로 기사회생한 이 경험은 훗날 엔비디아 AI 제국을 키운 핵심전략의 원형이 됐다. 공급자가 고객사에 막대한 자금 보증이나 투자를 하고 그 대가로 자사 제품을 사게 하는 이른바 ‘순환금융’이다. 예컨대 엔비디아는 소프트뱅크가 짓는 데이터센터를 오픈AI가 임차할 수 있도록 최대 2500억달러까지 지급보증한다. 오픈AI는 이 신용으로 빌린 돈을 엔비디아 GPU 구매에 쓴다. 블룸버그에 따르면 엔비디아가 발표했거나 논의 중인 주요 AI 거래가 무려 7500억달러(약 1002조원)를 웃돈다. AI 기업들은 거미줄처럼 엮인 채 돈이 돌고 돌아 다시 엔비디아의 매출로 이어지며 서로 몸집을 키워간다.



이런 마법은 26년 전 닷컴 버블의 비극을 떠올리게 한다. 1990년대 말 미국 통신장비업체 루슨트테크놀로지는 신생 통신회사에 거액을 빌려주고 장비를 파는 거래로 대박이 났다. 이른바 ‘벤더 파이낸싱’(판매자 금융)이다. 하지만 정보기술(IT) 거품붕괴로 고객이 줄줄이 부도를 내거나 투자를 줄이자 루슨트는 부실의 늪에 빠져 몰락의 길을 걸었다.



미 연방준비제도(Fed)는 최근 반기금융안정보고서에서 AI 투자에 따른 부채 급증과 함께 순환금융이 금융위험의 뇌관으로 작용할 수 있다고 경고했다. AI가 산업현장에서 막대한 투자를 회수할 만큼 수익을 내지 못하면 얽히고설킨 보증과 지분 고리는 연쇄 붕괴의 도화선이 될 수 있다는 지적이다. 가뜩이나 순환거래망을 설계한 젠슨 황은 엔비디아를 떠난 상황이다. AI 혁명이 ‘실체 있는 성장’인지 ‘빚과 보증이 쌓은 신기루’인지 중대한 갈림길에 섰다.

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