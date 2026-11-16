[사설] 민생과 외교 위급한데 내분에 빠진 한심한 민주당

최고위 김민석 대표와 최민희 최고위원 (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 더불어민주당 김민석 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. 2026.11.16 eastsea@yna.co.kr/2026-11-16 11:28:22/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

최민희 최고위원의 ‘이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다’는 취지의 발언을 둘러싸고 더불어민주당 내 친명(친이재명)-친청(친정청래) 간 내분이 격화하고 있다. 김민석 대표는 어제 최 최고위원의 발언 문제를 당 윤리심판원으로 넘기며 징계 수순에 돌입했고, 친명계 더민주전국혁신회의는 기자회견을 열어 최 최고위원 제명과 친청계 최고위원들의 당직 사퇴를 요구했다. 최 최고위원은 “기억 착오로 대통령에게 누를 끼쳤다”고 고개를 숙였지만, 친청계는 신천지 의혹을 제기한 김 대표 감찰을 거듭 주장했다. 집권 여당이 민생에는 아랑곳하지 않고 주도권 다툼에만 골몰하는 모습이 볼썽사납다.



고질병인 민주당 내 계파 갈등은 최근 신천지 논란과 최 최고위원의 문제 발언으로 다시 점화됐고 대통령까지 가세하며 활활 타오르고 있다. 김 대표가 최 최고위원 발언의 감찰을 지시하자, 친청계 최고위원들은 당 최고위원회의를 보이콧하고 기자회견을 열어 김 대표를 역공했다. 여기에 이 대통령마저 지난 주말 소셜미디어를 통해 “가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살”이라는 등 당내 강경파를 겨냥한 듯한 메시지를 남겼다. 사실상 집권당의 내홍이 전면전 양상으로 비화하고 있다.



최 최고위원의 발언은 이 대통령의 ‘중도 확장’ 기조를 비판하는 과정에 논거로 인용됐다는 점에서 ‘의도적 왜곡’으로 의심받을 여지가 크다. 게다가 성찰과 자숙을 해도 모자랄 판에 친청계 최고위원까지 가세해 당 회의를 보이콧하고 기자회견을 열어 김 대표를 역공한 것은 매우 부적절한 행태였다. 국정에 막중한 책임을 진 집권 여당이 민생과 상관없는 당내 주도권 다툼으로 이렇게까지 야단법석을 떨 일인가.



가중되는 전월세 부담과 부동산 정책 난맥상, 증시 급변동에 따른 자산 손실로 국민은 불안하고 고통스러운 나날을 보내고 있다. 한·미 동맹 균열 양상과 북한의 잇따른 도발도 작지 않은 부담이다. 그런데도 과반이 넘는 161석을 가진 민주당이 계파 갈등이나 권력 투쟁에만 골몰하는 모습은 한심한 일이 아닐 수 없다. 이러니 리얼미터 조사(12∼13일)에서 당 지지도(34.6%)가 오차 범위 밖으로 국민의힘(43.0%)에 밀리는 게 아닌가. 당내 진흙탕 싸움이 길어질수록 민심 이반만 자초할 것이다.

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