국내 인공지능(AI) 데이터센터 사업자들이 대규모 전력 공급에 필요한 설비 확보와 차세대 배전 기술 개발에 속도를 내고 있다. AI 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 설비 납기 지연을 방지하고 전력 효율을 높이는 것이 사업 경쟁력으로 떠올랐기 때문이다.

SK텔레콤은 효성중공업과 기가와트(GW)급 AI 데이터센터 구축을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 양사는 345㎸(킬로볼트) 변전소 핵심 기자재의 생산·공급 계획을 사전에 협의해 안정적인 전력설비 확보에 나선다. 345㎸ 변전소는 초고압 송전망에서 공급받은 대용량 전력을 데이터센터에 적합한 전압으로 바꿔 공급하는 시설이다. 차세대 전력공급 기술 실증도 추진하기로 했다.

AI 인프라 사업자들은 최근 전력기기 기업과 협력을 강화하고 있다. KT클라우드와 LG유플러스, GS건설은 올해 모두 LS일렉트릭과 관련 업무협약을 맺었다. KT클라우드는 전력설비를 안정적으로 공급받고, 데이터센터를 구성하는 서버실과 전력·냉각 설비를 공장에서 제작한 뒤 현장에서 조립하는 모듈형 데이터센터 기술을 같이 연구한다. LG유플러스는 차세대 AI 서버용 전력 인프라를 검증, GS건설도 전력기기 확보 기술 개발을 추진한다.

전력설비 조달 불확실성을 줄여 사업 안정성을 확보하려는 전략으로 분석된다. AI 데이터센터의 전력 사용량이 급증하면서 대용량 변압기와 개폐장치 등 핵심 설비 수요도 늘고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 변압기와 케이블 등 주요 전력망 설비의 조달 대기기간은 2021년 이후 약 두 배로 늘었다.

변압기는 제작부터 납품까지 오랜 시간이 걸려 적기에 확보하지 못하면 데이터센터 준공과 가동 일정이 지연될 수 있다. 이에 설비 공급 계획을 앞서 협의해 구축 차질을 최소화하려는 것이다. 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 “이번 협력은 AI 데이터센터의 출발점인 핵심 전력 인프라를 안정적으로 확보하고, 대규모 AI 데이터센터 개발·구축 협력으로 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

차세대 전력공급 기술인 ‘800V(볼트) 직류배전’도 주요 협력 분야다. 기존 데이터센터는 외부에서 공급받은 교류 전력을 여러 차례 변환해 서버에 공급한다. 800V 직류배전은 높은 직류 전압으로 서버 인근까지 전력을 전달해 변환 단계를 줄이는 방식이다. 전력 손실을 줄이고 배선과 전력설비가 차지하는 공간도 절약할 수 있다. 앞서 엔비디아가 차세대 AI 서버 플랫폼을 해당 기술 기반으로 전환하기로 하면서 업계 관심이 커졌다.

업계 관계자는 “전력기기 업체들은 신규 수요를 선점하고 운영·유지보수까지 사업범위를 넓힐 수 있다”며 “데이터센터 사업자와 전력회사 간 장기 협력이 확대될 것”이라고 내다봤다.

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