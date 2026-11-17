지난 10일, 서울에서 차로 1시간을 타고 가다 남용인 인터체인지를 빠져나오는 순간 수십대의 대형 크레인이 눈에 들어왔다. 끊임없이 움직이며 자재를 운반하는 크레인 사이로 수천대의 대형 트럭과 건설 장비들이 24시간 쉴 새 없이 드나들었다. SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 부지 공사 현장으로 여의도 면적의 1.4배에 달하는 415만㎡(약 126만평) 규모다. 가동을 앞둔 제1기 팹(공장)이 한창 지어지고 있었다. 근로자들로 북적이는 통로를 지나 1기 팹 건물의 공사용 대형 승강기 ‘클라이머’를 타고 3층에 내리면 광활한 공간이 펼쳐진다. 바로 SK하이닉스의 첨단 공정 노하우를 집약한 개방형 시험시설, ‘트리니티 팹’ 예정지다.

SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 제1기 팹 내부에 조성 중인 트리니티 팹 공간. SK하이닉스 제공

SK하이닉스는 이날 용인시 처인구 원삼면 클러스터 현장에서 프레스투어를 열고 상생협력 공간 트리니티 팹이 들어설 예정지를 공개했다. 트리니티 팹은 1기 팹 3층에 1000평(약 3305㎡) 규모로 조성되는 12인치 웨이퍼 전용 클린룸이다. 노광·식각·증착·세정 등 공정 장비와 계측·검사 장비 50여대를 갖추고, 소부장 기업이 개발한 소재와 부품, 장비가 실제 양산 조건에서 제 성능과 수율을 내는지 평가한다. 전체 1000평 중 800평은 양산성 평가 공간으로 쓰고, 나머지 200평은 기업이 빌려 쓰는 연구개발(R&D) 공간 15실로 꾸민다. 시설의 이름은 정부, 지자체, 기업 세 주체가 힘을 합친다는 의미다. 세 개 주체가 하나로 뭉친다는 뜻의 영단어 ‘Trinity(트리니티)’에서 따왔다. 총사업비 8746억원 중 정부가 3736억원, 경기도와 용인시가 577억원, SK하이닉스가 4432억원을 부담한다. 운영은 SK하이닉스가 아닌 비영리 재단법인 트리니티 팹이 맡는다.

SK하이닉스가 트리니티 팹을 만드는 건 국내 소부장 업계의 오랜 ‘실증 장벽’ 때문이다. 반도체 제조사는 양산 라인에서 검증된 실적이 없는 제품을 쓰기 어렵고, 소부장 기업은 채택되지 못하니 실적을 쌓을 기회도 얻지 못하는 악순환이 이어졌다. 12인치 양산 검증 라인을 개별 기업이 갖추려면 수백억원에서 수천억원이 드는 데다 수백개 공정이 맞물리는 반도체 특성상 장비 한두 대로는 양산 조건의 데이터를 얻을 수도 없다.

트리니티 팹은 공정별 장비와 전문 분석 인력을 함께 지원해 기업의 검증 부담을 낮추는 역할을 한다. 기업들은 자체 설비 투자 부담을 줄이면서 공정 성능과 수율과 관련한 정밀한 데이터를 확보할 수 있어, 기술 완성도를 빠르게 끌어올릴 것으로 보인다. 현장에서 만난 협력사 관계자들은 트리니티 팹 가동에 환영의 뜻을 밝혔다. 유원양 티이엠씨(TEMC) 대표이사는 “해외 의존도가 높은 특수가스 원료 국산화에 성공하고도 팹 환경에서 반응성 및 수율 실증 데이터를 얻기가 몹시 까다로웠다”며 “트리니티 팹은 이런 어려움을 씻어내고 많은 국내 소부장 기업을 세계 시장으로 도약하게 할 든든한 등대가 되어줄 것”이라고 말했다.

SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 제1기 팹 전경. SK하이닉스 제공

SK하이닉스는 트리니티 팹 외에도 국내 반도체 업계 전체의 경쟁력을 끌어올리기 위한 상생협력을 강화하고 있다. 이를 위해 회사는 향후 5년간 1조4000억원 규모의 상생 자금을 투입한다. 협력사의 성장 과정을 기술개발, 테스트·검증, 양산, 판매 4단계로 나눠 단계마다 지원책을 제공할 예정이다. 기술개발 단계에서는 ‘R&D 도전 보상제’를 새로 만든다. 5년간 1000억원 규모로 운영하며, 과제를 시작할 때 초기 개발비의 최대 50%를 먼저 지급한다. 개발에 실패하거나 구매로 이어지지 않더라도 성과와 기여도를 평가해 등급에 따라 보상한다.

양산 단계에서는 SK하이닉스와 은행이 출연하고 한국무역보험공사가 보증하는 ‘수출공급망 강화보증’을 신설해 5년간 2조원 규모의 우대 금융을 지원한다. 1∼3차 협력사가 대상이다. 기존 대출 상품 대비 한도는 중견기업 600억원, 중소기업 200억원까지 늘어나고 금리는 1.3∼2.2%포인트 낮아진다. 판매 단계에서는 1·2차 협력사에 무이자로 자금을 빌려주는 ‘납품대금지원펀드’를 500억원에서 1000억원으로 늘렸다. 납품 대금은 월 4회 정산해 마감 후 10일 안에 전액 현금으로 지급한다.

SK하이닉스는 올해 3분기까지 31조원이 넘는 설비투자를 집행한 것으로 나타났다. 미국 매출은 100조원 넘게 급증했다. 16일 공시된 분기보고서에 따르면 SK하이닉스는 올해 1∼9월 기계장치 등 설비투자에 31조2160억원을 투입했다. 이로써 지난해 연간 설비투자액인 30조1730억원을 넘어섰다. 세계적인 거대기술기업(빅테크)의 AI 인프라투자 확대로 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램 등 고부가 메모리 수요가 급증하자 이에 대응하기 위해 설비투자를 늘린 것으로 풀이된다. 3분기 누적으로 미국 매출은 지난해 같은 기간보다 100조원 넘게 급증하며 전체 매출의 62.5%를 차지했다. 특히 최대 고객사인 엔비디아를 상대로 한 매출이 1년 새 두 배 이상 늘어 35조원에 육박했다.

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