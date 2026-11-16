대구대 김경기 교수 연구단, 107억 규모 ‘다중감각 융합 시스템반도체’ 과제 선정

대구대학교가 100억원대 규모의 대형 시스템반도체 국책과제를 수주하며 지역 딥테크 산업 육성의 구심점으로 나섰다.

대구대는 김경기 전자전기공학부(반도체전자공학전공) 교수 연구단이 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘4극3특 과학기술혁신지원사업(대경권)’의 딥테크 기술발굴형 시스템반도체 분야 과제에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

김경기 전자전기공학부(반도체전자공학전공) 교수. 대구대학교 제공

이번 사업에는 주관기관인 대구대를 비롯해 경북대와 포항공과대, 위탁연구를 맡은 전남대, 6개 반도체∙로봇∙드론 전문기업 등 총 10개 기관이 대규모 산∙학∙연 컨소시엄을 꾸려 참여한다. 2030년까지 첫해 시범사업비 7억5000만원을 포함해 총 107억5000만원의 정부 연구비가 투입될 예정이다.

연구단의 핵심 목표는 인간의 시각∙후각∙촉각 인지 원리를 모사해 광학∙화학∙기계적 감각을 하나로 결합한 차세대 시스템반도체 기술을 개발하는 것이다. 이를 통해 산업 현장에서 발생하는 가스 누출, 화재 전조, 접촉∙충돌, 이상 진동 등 각종 위험 요소를 정밀하게 감지하고 즉각 대응할 수 있게 된다. 특히 연구단은 기존처럼 개별 센서를 단순 연결하는 방식에서 벗어나 감응소재와 센서소자, 저잡음 회로, 인공지능(AI) 처리반도체를 통합(공동) 설계하는 데 주력한다. 센서별 응답 속도와 주변 환경 변화를 실시간으로 반영해 시스템의 오판율을 획기적으로 낮추기 위해서다.

총괄 책임을 맡은 김 교수 연구팀은 28나노 공정 기반의 융합 시스템온칩(SoC)과 저전력 프로세서신경망처리장치(NPU) 설계, 전체 시스템 통합을 주도한다. 감각 정보의 시∙공간적 관계를 활용해 센서 인접 단에서 데이터를 자체 판단하고, 핵심 요약 정보만 상위 제어기로 전송함으로써 데이터 이동량과 처리 지연, 소비 전력을 대폭 절감할 계획이다.

개발된 센서와 AI 처리반도체는 여러 소자와 칩을 패키지 수준에서 통합하는 ‘SiP(System-in-Package)’ 기반의 제품형 센싱 모듈로 완성된다. 이후 로보아이의 건설현장 로봇 등에 탑재돼 실제 및 준실제 환경에서 기술성숙도(TRL) 6단계 달성을 추진하며, 이상 감지율 97% 이상 및 오경보율 1% 이하를 목표로 현장 실증을 거친다.

컨소시엄 참여 기관 간의 역할 분담도 세분화됐다. 대학별로는 △경북대(가스∙MEMS 센서 및 설계자동화 기술) △포항공대(단파적외선 박막 광센서) △전남대(크랙 기반 유연 촉각센서)가 원천 센서 개발을 맡는다. 참여 기업들은 센서 인터페이스 IC 모듈화, 저전력 설계, 뉴로모픽 SoC 개발, SiP 패키징 및 시험평가 등을 담당해 소자부터 현장 적용까지 아우르는 전 주기 밸류체인을 구축한다.

김경기 교수는 “센서 소재∙소자와 AI 처리반도체를 공동으로 설계하고 이를 실제 로봇과 드론 환경에서 검증하는 것이 이번 과제의 핵심”이라며 “참여 대학과 기업의 역량을 결집해 해외 센서 및 센서허브 의존도를 낮추고, 지역 기업의 제품화 촉진과 반도체 전문 인력 양성으로 이어가겠다”고 강조했다.

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