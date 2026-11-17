5세대 실손 전환비율 10%대… 11월 시행 할인 제도에 주목 [경제 레이더]

기존 실손의료보험 가입자들이 5세대 상품으로 전환하는 비율이 10%대에 그치는 것으로 나타났다. 이달 하순 보험료 할인 제도 시행과 함께 ‘갈아타기’가 본격화할지 주목된다.



16일 손해보험협회에 따르면 9개 손해보험사(메리츠·한화·롯데·흥국·삼성·현대·KB·DB·농협)의 지난달 5세대 실손보험 가입 건수는 9만4237건으로 집계됐다. 이 중 자발적으로 5세대로 전환한 기존 가입 건수는 1만2542건에 불과해, 비중이 13.3%에 그쳤다.



5세대 실손보험이 지난 5월 출시된 이후 갈아타기 비율은 줄곧 비슷한 수준을 유지하고 있다. 5월이 16.2%로 가장 높았고 6월 14.4%, 7월 14.9%, 8월 13.5%, 9월 13.8% 수준이었다.



특히 1·2세대 가입자들의 5세대 전환 비중은 점점 줄어드는 추세다. 5월 12.3%에서 지난달 7.16%까지 줄었다. 건수로 보면 5월 4595건에서 7월 7667건까지 증가한 후 지난달 6746건까지 축소됐다.



당국과 업계는 이달 하순 시행될 5세대 전환 할인제도 효과에 주목하고 있다. 1세대와 2세대 중 일부(2013년 3월 이전 초기 가입자)는 ‘선택형 할인특약’이나 ‘계약전환 할인제도’를 선택할 수 있다. 선택형 할인특약은 기존 계약을 유지한 상태에서 불필요한 보장을 제외해 보험료를 할인받는 특약이다. 근골격계 물리치료·체외충격파 치료 및 비급여 주사제 보장 제외 등 선택지는 크게 세 가지로, 모두 중복 선택할 시 보험료 할인율이 30∼40%가 될 것으로 예상된다. 계약전환 할인제도는 5세대로 전환하면 보험료를 3년간 50% 할인해준다.



그동안 할인 혜택을 기다렸던 기존 가입자들이 본격적으로 전환에 나설 것이란 기대감이 나오는 가운데 회의적인 목소리도 작지 않다. 업계 관계자는 “평소에 병원을 많이 다니는 분들이 굳이 이 정도 보험료 할인을 받고 갈아탈지 의문”이라며 “5세대로 옮기려는 가입자들의 경우 현재도 보험료 혜택을 많이 받지 않을 텐데, 이들이 5세대로 전환하면 보험료만 줄어들 수도 있다”고 말했다.

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