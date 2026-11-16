지배구조 개선안 후 KB금융 회장 첫 인선 ‘시험대’ 올라

KB금융지주가 금융당국의 지배구조 개선안 발표 이후 처음으로 회장 선임 표결에 나선다. 이재근 차기 회장 후보의 사내이사 선임안이 상정되는 이번 임시주주총회는 기관투자자들이 회장 후보와 승계 절차를 어떻게 평가하는지 가늠할 첫 시험대가 될 전망이다.



16일 금융권에 따르면 KB금융은 20일 임시주총을 열고 이 후보의 사내이사 선임안을 표결한다. 안건이 통과되면 이 후보는 이사회 결의를 거쳐 21일 대표이사 회장으로 취임해 3년 임기를 시작한다.

지난 12일 서울 여의도 국회 의원회관에서 금융회사 지배구조 개선방안 당정협의회가 열리고 있다. 뉴시스

금융위원회와 금융감독원은 지난 12일 은행지주 회장의 후보 추천과 연임 심사를 강화하는 지배구조 개선안을 발표했다. 개선안은 연임 횟수에 따라 주총 의결 요건을 높이는 내용을 담았다. 첫 연임부터는 출석 주주 의결권의 3분의 2 이상, 두 번째 연임부터는 4분의 3 이상의 찬성을 받아야 한다. 첫 임기를 시작하는 이 후보에게는 해당하지 않는 규정이다.



다만 개선안은 연기금 등 기관투자자가 스튜어드십 코드에 따라 이사회의 독립성과 책임성을 점검하고 회장 후보의 적격성을 따지도록 유도하는 방안도 담고 있다. 당국이 주주의 견제 역할을 강조한 직후 열리는 표결인 만큼 해외 투자자와 국민연금의 판단에 관심이 쏠린다.



주요 금융지주의 외국인 지분율은 절반을 웃돈다. 이날 기준 KB금융의 외국인 지분율은 78%를 넘어 하나금융(68%), 신한지주(60%), 우리금융(50%)보다도 높다. 연임 의결 요건이 3분의 2로 높아지면 3분의 1 남짓한 반대만으로도 안건이 부결될 수 있어 외국인 투자자의 영향력은 더 커질 수 있다.



류영재 서스틴베스트 대표는 “외국인 투자자 가운데 특히 패시브 투자자들은 대부분 세계 최대 의결권 자문사인 ISS(Institutional Shareholder Services) 권고를 따라 투표하기 때문에 ISS의 영향력이 커질 것”이라며 “다만 이번에는 ISS가 이미 찬성 의견을 내 큰 변화는 없을 것으로 보인다”고 말했다. ISS와 글래스루이스 등 글로벌 의결권 자문사들은 이 후보 선임에 찬성을 권고했다.



국민연금이 더 적극적인 역할을 해야 한다는 목소리도 나온다. 국민연금은 6월 말 기준 KB금융 지분 9.23%를 보유한 최대주주다. 이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 “국민연금은 지분율이 높은 만큼 독립이사를 추천하는 등 적극적인 역할을 해야 한다”고 지적했다.



KB금융 회장의 사내이사 선임안은 그동안 대부분 95%가 넘는 찬성률로 통과됐다. 2023년 양종희 회장 선임안은 출석 의결권의 97.5%, 2020년 윤종규 전 회장은 출석 주식 수 기준 97.32%의 찬성률을 각각 기록했다. 시장의 관심은 가결 여부보다 반대율에 쏠린다. 개선안 발표 이후 반대표가 얼마나 늘어날지, 국민연금이 찬반과 함께 어떤 판단 근거를 공개할지가 관전 포인트다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지