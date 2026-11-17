올해 상반기 물가상승률을 감안한 실질임금 증가율(0.3%)이 지난해보다 오히려 낮아진 것으로 나타났다. 최근 경기 회복세에도 임금 상승이 전자부품업 등 일부 업종에 집중되면서 2011~2021년 연평균 증가율(2.2%)보다 1.9%포인트 낮은 수준에 머무른 것이다. 실질임금은 기업 수익생산성 증가율에 비례하는데, 반도체를 제외한 부문의 기업 생산성이 감소하면서 실질임금이 정체되고 있다는 분석이다. 실질임금이 오르지 않으면 ‘가계 구매력 하락→소비 침체’로 이어지는 만큼 비반도체 부문에서 신성장 동력 확보가 시급하다는 지적이 나온다.



한국개발연구원(KDI)은 16일 이런 내용을 담은 ‘기업 생산성 분석으로 살펴본 실질임금 정체의 배경과 시사점’ 현안분석 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 올해 실질성장률이 3%대 중후반으로 예측되지만 상반기 전체 근로자의 평균 실질임금(1인당 임금총액 기준) 상승률은 0.3%에 머물렀다. 실질임금 상승률은 2024년 0.5%에서 지난해 0.9%로 올랐지만, 올해 다시 하락세를 보이고 있다.

실질임금이 하락한 건 명목정액급여 상승세가 둔화하는 가운데 물가 상승이 이어진 탓이다. 특히 기본급 등 비교적 예측이 가능한 정액급여(실질기준)가 0.3% 준 것으로 나타났다.



정액급여 감소 배경엔 산업별 격차가 자리한다. 실제 상반기 명목임금 상승은 반도체를 포함한 전자부품·컴퓨터 및 통신장비 제조업(21.6%), 금융·보험 관련 서비스업(12.3%) 등에 집중됐다. 반면 실질임금이 감소한 산업에 종사하는 근로자 비중이 53.2%로 전년보다 오히려 확대되는 등 임금 격차가 커지고 있다고 보고서는 설명했다.

기업의 임금 지급 여력은 노동생산성에 비례하는데, 노동생산성은 기업의 수익생산성이 높을수록 증가한다. 2011~2025년 반도체 제조업의 기업 수익생산성은 연평균 11.3% 증가한 반면 비반도체 부문은 1.0% 증가하는 데 그쳤다. 2021~2025년의 경우 2023년 일시적으로 업황 부진을 겪었음에도 반도체 제조업 생산성은 연평균 8.5% 증가한 반면 비반도체 부문에서는 0.4% 감소하는 등 양자 간 격차는 확대되고 있다. KDI는 2021~2025년 반도체를 포함한 전자부품 제조업과 그 외 산업 간 실질정액급여 격차(약 9%포인트)의 3분의 1 정도는 이런 생산성 증가율 차이로 설명된다고 밝혔다. 실제 기업의 생산성이 예상보다 10% 높아지는 일시적 충격이 발생했을 때 1인당 인건비는 1년 뒤 1.1% 높아진 것으로 나타났다.



연구진은 실질임금 상승세가 산업 전반으로 확산될 수 있게 비반도체 부문의 생산성 개선이 필요하다고 제언했다. 연구진은 “2021년 이후 비반도체 부문에서는 생산성 수준 상위 3분의 1 기업도 생산성이 정체돼 기존 선도기업만으로는 생산성 개선을 이끌기 어려운 상황”이라면서 “기존 주력산업은 제품 차별화와 고부가가치화를 통해 가격 경쟁 압력에서 벗어나고, 신산업은 진입과 성장을 제약하는 요인을 해소해 생산성 높은 기업이 새로 등장하고 성장할 수 있는 여건을 마련해야 한다”고 제언했다.



연구진은 이어 “생산성 증가율이 낮은 산업의 한계기업 증가에는 금리 상승보다 생산성 부진의 영향이 큰 만큼 만기 연장이나 이자 지원 등 일률적인 금융 지원만으로는 대응에 한계가 있다”면서 “석유화학은 중국발 공급과잉, 건설은 인구구조 변화에 따른 수요 둔화와 공사비 상승, 방송·영상은 온라인동영상서비스(OTT) 등 대체 매체 확산이 생산성 하락의 주된 요인으로 작용하는 만큼 업종별 여건에 맞춘 대응이 필요하다”고 덧붙였다.

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