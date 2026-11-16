종전 협상 지지부진 속… 이란 ‘경제적 붕괴’ 기다리는 트럼프

미국과 이란의 종전협상이 지지부진한 상황에서, 도널드 트럼프 미국 행정부가 중동에 항공모함 배치를 늘리며 대(對)이란 군사 압박을 강화함과 동시에 상황을 관망하며 경제적 붕괴를 유도하는 방향으로 작전을 선회했다는 분석이 나온다. 이란은 미군기지에 군사행동을 재개하며 ‘판 흔들기’를 모색하고 있다.



15일(현지시간) 알자지라는 미국 당국자의 말을 인용해 미 해군 항공모함 시어도어 루스벨트호가 이날 중동 작전구역에 도착했다고 보도했다. 루스벨트호 합류에 따라 중동에서 작전 중인 항모전단은 조지 워싱턴호, 조지 H.W. 부시호에 더해 3개로 늘어났다.

파키스탄 간 이란 외무 아바스 아라그치 이란 외무장관(가운데)이 16일(현지시간) 경제협력기구(ECO) 각료회의에 참석하기 위해 파키스탄 이슬라마바드 인근 누르 칸 공군기지에 도착해 이동하고 있다. 미국과 이란 간 줄다리기가 이어지는 가운데, 파키스탄 언론은 아라그치 장관이 파키스탄 당국자와 종전방안에 대해서도 논의할 것으로 예상된다고 보도했다. 파키스탄 외교부 제공, AFP연합뉴스

당초 루스벨트호는 워싱턴호를 대체할 것으로 전망됐으나, 당분간 세 전단 모두 중동에서 작전을 수행할 것으로 보인다. 미 당국자는 이스라엘 예루살렘포스트에 필요할 경우 세 척 모두 중동에 주둔할 수 있다고 밝혔다.



미국이 이란을 향한 군사적 압박을 강화한 것이지만 실제 행동으로 이뤄질지는 불투명하다. 외신들은 트럼프 대통령이 장기적인 경제적 압박을 가하는 방향으로 전환하고 있다는 분석을 내놓고 있다. 최근 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상을 추진하던 J D 밴스 부통령에게 민주당 대응에 집중하라고 지시한 것도 이 같은 맥락이라는 분석이다.



마코 루비오 미국 국무장관도 최근 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외무장관 회의 후 기자들에게 이란에 대한 ‘전략적 인내’를 언급했다. 그는 “우리의 경제 공세로 인해 이란 정권에 가해지는 압박과 파괴력은 매우 효과적”이라고 주장하면서 “트럼프 대통령이 대규모 전투작전을 펼칠 필요가 전혀 없다”고 밝혔다.

16일(현지시간) 이란 외무장관 아바스 아라그치가 이슬라마바드에서 열린 경제협력기구(ECO) 각료회의에 참석했다. AFP=연합뉴스

실제 미국의 압박에 따른 이란의 경제 상황은 심각한 것으로 보인다. 에스마일 사가브 에스파하니 에너지최적화·전략관리 담당 부통령은 최근 연료 공급에 문제가 있으며, 국민들이 더 이상 주유소에서 연료를 구할 수 없을 것이라고 인정하며 기존과 상반된 입장을 보였다. CNN은 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 이란 관리들에게 연료 부족 문제에 대한 언급을 자제하라고 지시했다고 보도했다.



석유 수출길도 막힌 상황이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 오만을 제외한 지난달 걸프 지역 석유 수출량은 일평균 1840만배럴로, 전쟁 이전보다 약 26% 낮은 수준이다. 특히 이란은 두 달 넘게 자국산 석유를 의미 있는 양으로 수출하지 못하고 있다.



CNN방송은 “트럼프 대통령은 이란에 대한 경제적 압박이 자연스럽게 진행되도록 방치하는 데 만족하는 듯 보인다”며 “(그는) 이란이 종전 조건을 완화할 수밖에 없고, 중동 국가들이 추가 충돌을 피하고 싶어한다는 점을 알고 있다”고 분석했다.



이란은 군사행동으로 미국을 자극하고 있다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 현지 파르스통신을 통해 지난 13일에 이어 이날도 바레인의 리파 공군기지의 레이더를 공격했다고 밝혔다. 바레인 정부도 대피 경보를 발령하고 여러 차례 공중공격을 저지했다고 밝혔다. 이란이 인근 중동 국가의 미군 시설을 공격한 것은 9월 초 이후 2개월여 만이다. IRGC는 지난 13일 공격 재개가 이란 통신탑을 미국이 타격한 데 대한 보복이라고 주장했다.



이란은 미국을 먼저 공격할 수도 있다고 위협하며 상황에 변화를 주려 하고 있다. 카젬 가리바바디 외무부 차관은 국영TV에 출연해 “미국의 선제공격을 기다리지 않을 것”이라고 밝혔다. 그는 “미국이 외교를 악용해 시간을 벌고 있으며, 이는 또 다른 공격을 위한 발판일 수 있다”며 “이란은 봉쇄할 수 있는 쿠바도 아니고, 항복을 강요할 수 있는 베네수엘라도 아니다”고 경고했다.



미국도 이란의 본토 공격 가능성에 대비하고 있다. 마크웨인 멀린 미 국토안보부 장관은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “내부에서 매일 상황을 주시하며 국방부와 협력해 문제를 조율하고 있다”고 설명했다.

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