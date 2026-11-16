잉글랜드, 스페인 43경기 무패행진 제동

‘축구 종가’ 잉글랜드가 2026 북중미 월드컵 챔피언인 ‘무적함대’ 스페인의 무패 행진을 43경기에서 멈춰 세웠다.



토마스 투헬(독일) 감독이 이끄는 잉글랜드는 16일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~2027 유럽축구연맹 네이션스리그(UNL) 리그A 3조 6차전 원정경기에서 난타전 끝에 스페인을 3-2로 꺾었다.

잉글랜드 해리 케인(오른쪽)과 앤서니 고든이 16일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 스페인과 2026~2027 유럽축구연맹 네이션스리그(UNL) 리그A 3조 경기에서 승리한 뒤 관중석을 바라보며 세리머니를 하고 있다. 마드리드=로이터연합뉴스

이날 승리로 잉글랜드는 9월 런던의 웸블리 스타디움에서 치른 대회 1차전 홈 경기에서 스페인에 당한 2-3 패배를 설욕했다.



잉글랜드와 스페인은 나란히 승점 15(5승1패)를 기록하게 된 가운데, 승점, 상대전 골득실, 상대전 다득점까지 같아졌다. 전체 골득실 차에서 앞선 잉글랜드(19득점 6실점)가 스페인(16득점 8실점)을 제치고 조 1위로 8강에 오르게 됐다.



이날 패배로 스페인의 A매치 무패 기록은 43경기로 끝이 났다. 스페인은 2024년 3월 콜롬비아에 0-1로 패한 이후 34승 9무(승부차기 패 포함)를 거두고 있었다.



이날 경기에서 먼저 균형을 깬 것은 잉글랜드였다. 잉글랜드는 전반 45분 해리 케인이 스페인 수비수 파우 쿠바르시의 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 직접 차 넣었다. 후반 시작과 동시에 스페인이 대거 교체 카드를 활용해 반격에 나섰지만, 잉글랜드가 후반 8분 코너킥 기회에서 데클런 라이스의 크로스를 에즈리 콘사가 머리로 받아 넣어 2-0으로 달아났다. 후반 12분에는 주드 벨링엄의 패스를 이어받은 벤 화이트가 오른발 슈팅으로 스페인 골망을 흔들며 리드를 더 벌렸다.



잉글랜드의 낙승으로 흐르던 경기 분위기는 후반 18분 잉글랜드의 미드필더 엘리엇 앤더슨이 스페인의 ‘신성’ 라민 야말에게 반칙을 저질러 퇴장하면서 묘하게 바뀌기 시작했다.



페널티킥 키커로 나선 미켈 오야르사발은 골을 성공시키며 추격의 신호탄을 쐈다. 이후 수적 우위를 앞세운 스페인은 잉글랜드를 몰아붙였다. 그러고는 후반 30분 니코 윌리엄스가 골망을 흔들어 한 골 차까지 따라붙었다. 이후에도 스페인의 공세가 계속됐지만, 잉글랜드 골키퍼 제임스 트래퍼드의 선방에 막혔다.

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