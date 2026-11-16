A급 대어냐, C급 알짜냐… 불붙은 ‘쩐의 전쟁’

프로야구 자유계약선수(FA) 시장이 열리며 본격적인 스토브리그가 시작됐다. 올해는 특히 안방을 책임지는 포수와 외야의 중심을 지키는 중견수 자원들이 한꺼번에 시장에 나오면서 이들의 연쇄 이동으로 이어질지 관심이 쏠린다.



우승 경쟁에 필요한 불펜 자원들도 있어 이번 FA 시장은 예년과 다른 치열한 눈치싸움이 예상된다.

구자옥(왼쪽부터), 원태인

한국야구위원회(KBO)는 16일 2027년 FA 승인 선수 22명의 명단을 공시했다. 지난 13일 발표된 자격 취득자 28명 가운데 22명이 권리를 행사했다. A등급 6명, B등급 10명, C등급 6명이다.



이들은 17일 0시부터 원소속팀을 포함해 국내외 모든 구단과 협상하고 계약할 수 있다. 각 구단은 다른 팀 출신 FA를 최대 3명까지 영입할 수 있다.



FA 이적의 최대 장벽은 등급별 보상체계다. A등급 선수를 영입한 구단은 직전 시즌 연봉의 200%와 보호선수 20명 외 선수 1명을 보상하거나, 연봉의 300%를 지급해야 한다. B등급은 연봉 100%와 보호선수 25명 외 선수 1명 또는 연봉 200%다. C등급은 보상선수 없이 연봉 150%만 지급한다.

같은 수준의 기량이라면 보상선수를 내주지 않는 C등급 선수가 더 매력적인 영입 대상이 될 수 있다.



누가 뭐래도 이번 FA 시장의 최대어는 원태인과 구자욱이다. 둘 다 삼성의 투타 핵심으로 올해 한국시리즈 우승까지 이끌며 몸값이 한껏 치솟는 분위기다. 두 선수 모두 A등급인 데다 삼성이 잔류시키겠다는 의지가 강하지만 다른 구단의 과감한 베팅이 나온다면 이야기가 달라진다. 여기에 두 선수 모두 해외진출 가능성도 열어두고 있다는 것도 변수다.



따라서 시선이 많이 쏠리는 곳은 포수 시장이다. 두산 양의지, LG 박동원, KIA 김태군, 한화 최재훈 등 주전급 포수 4명이 시장의 선택을 기다린다. 이름값에서는 양의지가 단연 앞선다. 2023년 두산과 맺은 4+2년 최대 152억원 계약에서 첫 4년을 마친 양의지는 2년 추가계약을 포기하고 옵트아웃을 행사해 이번에 세 번째 FA 자격을 얻어 C등급이 됐다. 올해 연봉이 42억원이어서 다른 팀이 FA로 영입하려면 보상금만 63억원을 내야 한다. 사실상 두산 잔류를 염두에 두고 몸값과 계약기간을 재조정할 것이라는 전망이 우세하지만 지켜봐야 한다.



오히려 실질적인 쟁탈전의 중심은 B등급 포수 3명이다.



박동원은 장타력과 큰 경기 경험을 갖춘 공격형 포수이고, 최재훈은 투수 리드와 수비에서 존재감이 크다. 김태군 역시 풍부한 경험과 안정적인 안방 운영이 장점이다. 세 선수 모두 원소속팀이 쉽게 놓칠 수 없는 자원이다.



다만 어느 한 팀이 외부 포수 영입에 성공하면 선수를 잃은 구단이 또 다른 FA 포수 확보에 뛰어드는 연쇄 이동 가능성도 배제할 수 없다.



당장 LG는 최근 SSG에서 방출된 포수 김민식 영입에 나서 만약에 대비하는 듯한 모습이다.



중견수 시장도 못지않게 뜨겁다. SSG 최지훈과 두산 정수빈은 B등급, KIA 김호령은 C등급으로 나왔다. 여기에 KT 배정대까지 A등급으로 가세했다. 이들 가운데 최지훈은 SSG가 적극적으로 붙잡을 것으로 보인다. 정수빈 역시 두산을 떠나지 않을 것이라는 시각이 높다.



따라서 관심은 C등급을 받은 김호령에 쏠린다. 보상선수를 내줄 필요가 없는 데다 올해 연봉 2억5000만원을 기준으로 한 보상금도 3억7500만원이다. LG 홍창기 역시 시장에 나왔지만 A등급이라는 점에서 영입에 나설 구단이 많지는 않을 것이라는 전망이 우세하다.



불펜도 관심을 끄는 매물이 적지 않다. 한화 박상원은 A등급, 두산 박치국과 KT 김민수·한승혁은 B등급, SSG 문승원은 C등급이다. 벌써 박상원에 관심이 있는 구단들이 있다는 소문이 돌고 있을 정도다. 다만 박상원은 A등급이어서 높은 보상 부담이 이적의 걸림돌이다. 박치국 등 B등급 선수 역시 보상선수를 내줘야 할 가능성이 있어 구단들이 신중하게 접근할 전망이다.



결국 보상선수 부담이 없는 문승원과 함께 LG와 3+1년 계약을 맺었다가 옵트아웃을 행사해 보상이 전혀 필요 없는 자유계약 신분이 된 함덕주에 관심이 커질 가능성도 무시할 수 없다.

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