취약계층 응급상황 대응 4년 새 5배 늘어

고령자 가구의 4분의 1이 1인 가구에 달하는 가운데 정부의 취약계층 응급상황 대응 건수가 최근 4년 새 5배 가까이 늘었다. 지난해 65세 이상 1인 가구는 246만명에 육박해 전체 고령자 가구의 4분의 1에 달했다.

16일 보건복지부에 따르면 지난해 응급안전 안심서비스 응급상황 대응은 38만5066건으로 전년 34만1608건보다 12.7% 늘었다.



응급안전 안심서비스는 혼자 사는 어르신 혹은 고령부부 및 조손 가구, 장애인 활동지원 수급자 가정에 화재나 응급호출?장시간 쓰러짐 같은 사고가 발생하면 이를 감지해 신고하는 정보통신기술(ICT) 기반 장비를 설치하는 서비스다. 응급상황 대응은 2021년 7만8745건에서 이듬해 13만1787건으로 1.7배를 기록했다. 2023년에는 18만2071건, 2024년 34만1608건으로 급격히 늘었다. 지난해 기준 노인 26만4274가구와 장애인 1만2680가구가 서비스를 이용했다.



대응 유형별로는 ‘활동 미감지’가 34만1872건으로 대부분을 차지했다. 활동량 감지기와 레이더 센서로 움직임이나 심박?호흡 등을 측정해 쓰러지거나 의식을 잃은 경우 응급관리요원에 알리는 것이다. ‘응급호출’은 2만5083건으로 이용자가 응급버튼을 눌러 소방서로 연결됐다. 연기 감지를 통해 소방서에 자동으로 연결하는 ‘화재 발생’은 8111건이었다.



독거노인 응급안전 안심서비스는 2013년부터 정부가 독거노인을 상대로 진행하는 사업이다. 건강 상태가 취약한 독거노인들의 집에 화재·활동 감지기 등을 설치해 모니터링한다.



국가데이터처에 따르면 65세 이상 1인 가구는 2020년 166만711명에서 지난해 245만5947명으로 47.9%나 늘었다. 65세 이상 일반 가구 대비 1인 가구 비율은 같은 기간 21.1%에서 24.1%로 3%포인트 올랐다. 최근 장년층 고독사도 늘고 있다. 2020년 3279명이었던 고독사 사망자는 2024년 3924명으로 늘었다. 60대는 같은 기간 924명에서 1271명으로 37.6% 늘어 증가 폭이 가장 컸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지