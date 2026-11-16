“동료로는 괜찮지만, 자식 결혼 상대로는…” 장애인 향한 두 얼굴

초등학교 2학년 자녀를 키우는 40대 A씨는 자녀에게 항상 “몸이 불편한 친구가 있으면 네가 더 나서서 살펴주고 도와줘”라고 말하곤 한다. 자녀가 장애 아동과 적극적으로 교류하기를 바라는 마음에서다. 그런데 A씨도 ‘자녀가 장애인과 결혼을 전제로 교제한다면’이라는 질문에는 쉽게 입을 떼지 못했다. A씨는 돌봄 부담을 고려하지 않을 수 없다고 했다. 그러면서 “자녀가 좋다면 상관없다고 말하고 싶지만, 결혼하고 간병하느라 힘들게 살아야 한다면 이야기가 달라지지 않겠나”라고 반문했다.

전동휠체어를 탄 장애인들이 손을 잡고 이동하는 모습. 연합뉴스

A씨처럼 장애인에 대한 인식과 태도가 관계 설정에 따라 다르다는 사실이 연구 결과로 확인됐다.



장애인 인식 개선 교육에서 교육 전후의 태도 변화를 평가하는 방향으로 개선이 필요하다는 제언이 나온다.

16일 한국장애인개발원이 최근 발간한 ‘사회적 장애인식 조사 연구’에서 만 19세 이상 성인 733명 대상 온라인 조사 결과 응답자의 84.0%는 우리 사회에 장애인 차별이 널리 퍼져 있다고 응답했다.



이처럼 차별이 존재한다는 인식이 있어도 자신이나 가족이 맺는 관계에서 수용도는 상황에 따라 달랐다. 연구진은 편안함 정도를 척도로 삼았다. 구체적으로 장애인이 직장 동료가 되는 상황에 대한 편안함은 10점 만점에 평균 6.34점이었다. 장애인이 대통령이나 국회의원 되는 상황은 6.14점, 자녀가 장애인과 결혼 전제로 교제하는 상황은 4.55점으로 나타났다.



성인 10명을 대상으로 한 면접에서도 이 같은 인식이 확인됐다.



30대 여성 참가자는 친구 관계와 연애·결혼 관계를 서로 다른 수준의 사회적 관계로 이해했다. 그는 “친구는 책임을 크게 지지는 않으니까…”라고 했고, 60대 여성 참가자도 친구 관계보다 이성 교제와 결혼이 훨씬 높은 수준의 사회적 거리감을 반영한다고 봤다.

장애인식 수준을 요인별로 볼 때 장애인의 권리를 지지하는 것과 관계를 받아들이는 정도에 간극이 나타났다.



장애인 권리와 사회통합 지지 정도는 4점 만점에 3.40점이었지만, 장애인과 일상적이고 가까운 관계를 받아들이는 정도는 2.85점이었다. 정책적 지지는 2.70점으로 4가지 하위요인(권리·통합 지지, 관계적 포용, 시혜적 태도, 정책적 지지) 중 평균 점수가 가장 낮았다. 장애인을 비장애인과 동등한 권리를 가진 주체로 인지해도, 관계 수용도는 높지 않을 수 있다는 의미다.



연구에서는 학교·직장에서 장애인 인식 개선 공식교육을 받은 경우가 그렇지 않은 경우보다 장애인의 권리와 통합을 더 지지하는 것으로 나타났다. 다만, 장애인에 대한 관계적 포용이나 정책적 지지와의 관련성은 확인되지 않았다.



연구진은 이런 결과가 장애인식 개선 정책에 대한 방향성을 제시한다고 짚었다.



일상생활에서 장애인과의 관계 수용을 함께 높이는 방향으로 추진돼야 한다는 것이다. 특히 관계마다 수용성이 다르게 나타나는 점을 고려해 장애인식의 여러 차원을 교육목표에 반영해야 한다고 했다. 이어 장애인식 개선 교육에서 장애인과 비장애인이 대등하게 교류할 기회를 늘리고, 교육 성과를 평가할 때 이수율과 만족도에 더해 교육 전후 태도와 행동 변화도 평가하는 방향을 제안했다.

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