[속보] 李대통령, 이용철·안덕수 후보자 인사청문요청안 재가

필리핀을 방문 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 이용철 법무부 장관 후보자와 안덕수 국세청장 후보자의 인사청문요청안을 재가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 언론 공지를 통해 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이번 재가는 이 대통령이 지난 6일 공석이던 법무부 장관과 국세청장 후보자를 지명한 지 열흘 만에 이뤄졌다.

이 후보자는 사법연수원 21기로 민주사회를 위한 변호사모임에서 활동했으며 참여정부 민정수석실 법무비서관과 초대 방위사업청장을 지냈다.

안 후보자는 행정고시 40회 출신으로 국세청 납세자보호담당관과 조사국장, 서울지방국세청장 등을 역임한 세무 관료다.

국회는 인사청문회법에 따라 요청안이 제출된 날로부터 20일 이내에 소관 상임위원회별 청문회를 열고 인사청문경과보고서를 채택해야 한다.

국회가 법정 시한까지 보고서를 송부하지 못할 경우 이 대통령은 10일 이내의 범위에서 기간을 정해 재송부를 요청할 수 있으며 이후에도 응하지 않으면 후보자를 그대로 임명할 수 있다.

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