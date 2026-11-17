팬티만 입히고, 양말도 신발도 벗어야…AI 조작 문제엔 ‘반박’까지

인공지능(AI) 등을 이용한 수능 부정행위 우려가 제기되는 가운데 과거 대규모 시험 부정행위로 몸살을 앓았던 인도의 파격적인 대응책이 새삼 주목받고 있다.

지난 9월 인도 비하르주 학교시험관리위원회(BSEB)가 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 9학년 사회과학 중간시험 관련, 온라인에서 확산한 문제지 이미지는 AI로 만들어진 가짜라고 반박했다. 인도 비하르주 학교시험관리위원회 공식 엑스 계정 캡처

앞서 인도에서는 2015년 전국적인 시험 부정행위가 잇따라 적발되면서 시험의 공정성이 심각한 사회 문제로 떠올랐다.

그해 4월 전국적으로 치러진 의과대학 입학 자격시험에서는 시험지 유출과 휴대전화·블루투스 이어폰을 이용한 조직적 부정행위가 적발돼 63만명의 응시자가 재시험을 치렀다.

같은 해 동부 비하르주 고교 입학자격시험에서는 학부모와 지인들이 고사장 건물 벽을 타고 올라가 수험생에게 커닝 페이퍼를 전달하는 모습이 언론에 보도됐다. 이 사건으로 학부모와 교사 등 1000여명이 체포되기도 했다.

이처럼 부정행위가 기승을 부리자 현지 정부의 대응책도 파격적으로 변했다.

2016년 비하르주에서는 입대를 위한 필기시험 감독관들이 부정행위를 막으려 응시자 1000여명에게 팬티만 입은 채 시험을 치르도록 했다.

좁은 입학·취업문을 뚫으려 커닝 페이퍼는 물론 돈을 주고 대리시험을 치르게 하거나, 정답을 불러주는 사람과 통화하려 소형 송수화기를 몰래 반입하는 등 부정행위가 기승을 부려서다.

2018년 2월에는 비하르주 학교시험관리위원회(BSEB)가 주 내 1426개 고사장에서 치러지는 고교 입학자격시험(10학년 시험) 응시생들에게 신발과 양말을 벗고 시험장에 들어오도록 했다.

응시생들이 이른바 ‘커닝 페이퍼’를 양말이나 신발에 숨겨 들어오는 것을 막고, 감독관이 응시생마다 양말 속까지 확인하는 데 드는 시간을 줄이기 위한 조치였는데 맨발에 슬리퍼 착용은 허가했다.

인도의 부정행위 대응은 AI 시대에서도 이어지고 있다.

BSEB는 지난 9월 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 9학년 사회과학 중간시험 관련, 온라인에서 확산한 문제지 이미지가 AI로 만들어진 가짜라고 반박했다.

실제 문제지에는 ‘생산의 주요 요소는 몇 가지인가’라는 질문이 있었지만, 온라인에 퍼진 조작 이미지에서는 ‘레헹가(인도 전통 여성 의상)는 무엇으로 들어 올리는가’라는 엉뚱한 질문으로 바뀌어 있었다.

BSEB는 가짜 문제지를 만든 사람을 확인했다며 사이버범죄 경찰과 지역 경찰에 통보하고 엄정한 법적 조치를 요청했다고 밝혔다.

그러면서 해당 이미지를 공유한 사람들에게는 추가 유포를 중단하고 게시물을 삭제해 달라고 당부했다.

16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라. 연합뉴스

최근 국내에서도 세무사 시험 ‘수석’으로 알려졌던 인물이 초소형 카메라와 AI 등을 활용했다고 밝히면서 시험 부정행위 논란이 커졌다.

일부에서는 시험장 전파 차단 필요성까지 거론하는 등 강력한 대책 마련을 요구하는 목소리가 나온다.

이렇다 보니 과거 인도의 시험 풍경 사진을 공유한 온라인 커뮤니티에서는 ‘IT 강국 인도의 선구안’, ‘이 정도는 본받아도 된다’는 반응까지 등장했다.

정부는 오는 19일 수능 시험장에서의 모든 종류 스마트기기 반납과 공공 와이파이 차단을 추진한다.

16일 정부서울청사에서 한성숙 국무총리 주재로 열린 ‘스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계 부처 회의’에서 이런 내용을 비롯한 대책을 논의했다고 총리실이 밝혔다.

16일 서울 시내의 한 수능 시험장 부근 이동통신 관련 시설. 연합뉴스

한 총리는 수능에서 스마트안경·초소형 카메라·이어폰 등 AI 기술을 악용한 부정행위가 발생하지 않도록 정부의 모든 역량을 집중해 철저히 대비해야 한다고 강조했다. 이를 위한 수능 범정부 긴급 대응팀 구성으로 사전·사후 대책을 철저히 마련·이행하라고도 주문했다.

한 총리는 구체적으로 교육부에는 수험생들이 시험장에 모든 스마트기기를 반납하도록 하고 시험 중 스마트기기 소지 여부에 대해 철저하게 점검할 것을 지시했다.

과학기술정보통신부에는 수능 시간 동안 모든 시험장의 공공 와이파이를 차단하는 방안 관련 관계기관과 함께 적극 검토하도록 요청했다.

한 총리는 시험 이후에도 제반 상황에 비춰 상식에 벗어나는 등 이상 징후를 철저하게 확인·점검해 엄정 조치하라고 주문했다.

정부는 부정행위가 확인되면 합격 취소, 응시자격 제한, 수사 의뢰 등 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 물을 방침이다.

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