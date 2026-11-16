국립산림치유원, 겨울 숲에서 크리스마스 이벤트

국립산림치유원은 크리스마스를 맞아 방문객에게 특별한 겨울 추억을 선사하기 위해 다양한 온·오프라인 행사를 운영한다고 밝혔다. 연말을 맞아 가족과 연인 등 방문객이 겨울 숲에서 즐거운 시간을 보내고 산림치유의 매력을 경험할 수 있도록 돕기 위해서다.

주요 행사는 숲속에 숨겨진 글자를 찾으면 상품을 증정하는 ‘산타 포이를 찾아라’와 숙박객 대상 ‘크리스마스 뽑기’, 목공예 체험 ‘크리스마스 트리 만들기’, 공식 인스타그램 온라인 댓글 이벤트 ‘겨울 숲의 달콤한 선물’ 등이다.

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

‘크리스마스 뽑기’는 오는 12월24~27일 방문자안내센터에서 숙박객을 대상으로 운영한다. 객실당 1회 참여할 수 있고 목베개와 포이 인형 등의 선물을 추첨을 통해 증정한다. ‘산타포이를 찾아라’ 이벤트도 같은 기간 운영한다. 방문객이 숲속에 숨겨진 산타포이를 찾아 글자 도장으로 ‘LUCK’ 글씨를 완성하면 선물을 받을 수 있다.

방문자안내센터 교육실에서는 방문객이 자유롭게 참여할 수 있는 ‘크리스마스 트리 만들기’ 체험을 운영한다. 방문객은 목공 재료와 목공풀, 색깔 펜을 활용해 자신만의 크리스마스 장식품을 만들 수 있다.

국립산림치유원 방문이 어렵다면 온라인 행사에도 참여할 수 있다. 공식 인스타그램 행사 게시물에 ‘겨울 숲에서 가장 하고 싶은 일’을 댓글로 남기면 추첨으로 10명에게 커피 교환권을 증정한다.

김기현 국립산림치유원장은 “크리스마스를 맞아 방문객들이 겨울 숲에서 소중한 추억을 만들 수 있도록 다양한 행사를 준비했다”며 “많은 국민이 숲에서 휴식과 즐거움을 함께 누릴 수 있도록 계절별 체험 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.

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