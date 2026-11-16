아이작 아이모프의 '로봇 시리즈'. 황금가지

인공지능(AI) 시대의 윤리적 논의에 영향을 준 ‘로봇공학 3원칙’을 탄생시킨 SF 거장 아이작 아시모프의 ‘로봇 시리즈’가 국내에서 처음으로 전 5권 정식 완역 출간됐다.

인간과 로봇의 공존, 기계의 판단과 윤리적 책임을 다룬 작품들이 AI가 인간의 노동과 일상에 깊숙이 들어온 오늘날에도 여전히 유효한 질문을 던진다는 점에서 주목된다.

출판사 황금가지는 아시모프의 대표작인 ‘로봇 시리즈’ 전 5권을 정식 계약을 거쳐 완역 출간했다고 16일 밝혔다. 인간과 로봇의 공존, 기계의 판단과 윤리적 책임을 다룬 작품들로, AI가 인간의 노동과 일상에 깊숙이 들어온 오늘날에도 의미 있는 질문을 던진다.

러시아에서 태어나 미국으로 건너간 아시모프는 아서 C. 클라크, 로버트 A. 하인라인과 함께 세계 3대 SF 작가로 꼽힌다. ‘로봇 시리즈’는 1950년 출간된 단편집 ‘아이, 로봇’에서 출발한다. 이 책에 수록된 단편 ‘제자리 돌기’에서 로봇공학 3원칙이 처음으로 명문화됐다.

이후 장편소설 ‘강철 동굴’(1954)을 시작으로 ‘벌거벗은 태양’(1957), ‘여명의 로봇’(1983), ‘로봇과 제국’(1985)이 출간됐다.

‘아이, 로봇’을 제외한 네 편의 장편은 형사 일라이저 베일리와 휴머노이드 로봇 파트너 R. 다닐 올리바를 중심으로 전개된다. 아시모프는 로봇공학 3원칙을 사건의 제약 조건이자 복선으로 활용해 미스터리와 SF를 결합했다.

작품 속 로봇공학 3원칙은 로봇의 행동을 제한하는 안전장치인 동시에 사건을 풀어가는 핵심 장치다. 아시모프는 원칙이 실제 상황에서 적용될 때 발생하는 논리적 충돌과 예외를 이야기의 중심에 놓고, 로봇의 행동을 둘러싼 윤리적 딜레마를 그렸다.

당시 SF에서 로봇을 인간 문명을 위협하는 존재로 묘사하던 흐름과 달리, 아시모프는 안전장치를 갖춘 로봇을 인간의 동반자로 그렸다는 평가를 받는다. 동시에 원칙만으로 모든 상황을 통제할 수 없다는 점을 보여주며 인간의 역할과 가치, 기계와 인간의 관계를 질문했다.

이번 출간으로 국내 독자들은 시리즈 전권을 정식 번역본으로 만날 수 있게 됐다. ‘로봇 시리즈’는 1990년대 비공식 번역본으로 유통되다 절판됐으며, ‘아이, 로봇’만 정식 계약을 통해 소개된 적이 있다. 전 5권 모두 정식 계약과 완역을 거쳐 출간되는 것은 이번이 처음이라고 출판사 측은 설명했다.

심완선 SF 평론가는 정식 출간 기념 책자에서 “아시모프의 로봇 시리즈는 인간과 로봇의 본질을 파고든다는 점에서 고전의 자격이 있고, 현대와 접목될 때 새로이 시사점이 생긴다는 점에서 생명력을 지닌다”고 평가했다.

SF 작가 김보영은 “우리는 아시모프의 시대를 살고 있다”며 “인공 존재가 인간의 노동을 대신하기 시작하면서 새로운 시대에 대한 희망과 함께 인간의 노동이 소외되고 그 가치가 외면받을 수 있다는 불안이 도사리는 시대”라고 말했다.

이어 “이런 시대에 더욱더 우리는 아시모프를 읽을 필요가 있고, 그 고민의 끝에서 더 나아갈 필요가 있다”고 덧붙였다.

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