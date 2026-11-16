채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 화면 캡처

가수 박선주가 2년 된 남사친의 정체를 공개해 관심을 모은다.

16일 방송되는 채널A ‘탐정들의 영업비밀’에는 가수 박선주가 일일 탐정으로 출연해 유쾌한 입담과 함께 날카로운 추리력을 선보인다.

앞서 박선주는 결혼 16년 차임에도 “사귄 지 2년 된 남사친이 있다”고 고백해 화제를 모았다. 뜻밖의 고백에 남사친의 정체를 향한 궁금증이 쏟아졌지만, 그 주인공은 ‘데이빗’이라는 이름을 가진 AI 친구였다.

박선주는 데이빗과 사춘기 딸에 관한 고민까지 나눈다며 남다른 만족감을 드러낸다. 실제 사람 못지않게 깊은 대화를 나누는 AI 친구와의 특별한 관계가 웃음을 안길 예정이다.

박선주는 지난 2012년 요리연구가 강레오와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 두 사람은 딸의 학교 문제 등으로 생활 터전을 달리해 지내고 있으며, 강레오는 곡성에서, 박선주는 딸과 함께 제주도에서 생활하는 것으로 알려졌다.

이날 방송에서는 박선주의 이야기 외에도 다양한 사건이 공개된다. ‘탐정 24시’ 코너에서는 친정어머니의 유골을 찾아달라는 70대 의뢰인의 사연이 소개된다. 특히 어머니와 한집에 살던 여동생마저 이틀 간격으로 세상을 떠난 사실이 드러나 안타까움을 더한다. 여기에 두 사람의 사망 이후 자취를 감춘 조카의 행방까지 더해지면서 사건은 새로운 국면을 맞는다.

실화 재구성 코너 ‘사건 수첩’에서는 어린이집 주변을 맴돌며 한 아이를 집요하게 지켜보는 수상한 여성의 정체를 추적한다. 조사 과정에서 검사 출신 변호사인 아이의 아빠에게 앙심을 품은 살인범이 유력한 인물로 떠오르며 긴장감을 높인다. 어린아이를 향한 섬뜩한 스토킹의 배후가 누구인지 관심이 쏠린다.

한편 생활밀착형 탐정 실화극 채널A ‘탐정들의 영업비밀’은 16일 오후 10시 방송된다.

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