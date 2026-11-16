아시안컵 미루자 올림픽 예선까지 ‘날벼락’…한국 축구, 1월 일정 충돌 ‘초비상’

[천안=권준영 기자] 한국 축구가 2028년 1월 두 개의 중요한 무대를 동시에 준비해야 하는 상황에 놓였다. A대표팀은 아시아 정상에 도전하고, 올림픽 대표팀은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 본선행 티켓을 놓고 경쟁한다. 현재 공개된 일정표대로라면 두 대회가 18일간 겹친다. 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 1년 가까이 연기되면서 올림픽 예선 일정까지 영향을 받게 된 것이다. 일정 조정 여부가 확정되지 않은 가운데 올림픽 대표팀은 일단 기존 계획에 맞춰 준비하고 있다.

남자 21세 이하(U-21) 축구 대표팀 김은중 감독이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 천안=연합뉴스

AFC가 공개한 대회 일정에 따르면 사우디아라비아에서 열리는 2027 아시안컵은 2027년 12월23일부터 2028년 1월21일까지 개최될 예정이다. 당초 2027년 1월7일부터 2월5일까지 열릴 계획이었으나 중동 지역 정세 변화에 따른 물류·이동 차질 등을 이유로 일정이 변경됐다. 변경된 일정은 국제축구연맹(FIFA)의 승인을 거쳐야 한다.

문제는 일본에서 열리는 2028 AFC U-23 아시안컵이다. 이 대회는 LA 올림픽 아시아 예선을 겸한다. AFC가 공개한 대회 일정표에는 U-23 아시안컵이 2028년 1월4일부터 26일까지 열리는 것으로 기재돼 있다. 현재 공개된 일정대로라면 두 대회는 1월4일부터 21일까지 겹친다.

김은중 U-21 대표팀 감독은 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 가진 기자회견에서 일정 조정 여부가 아직 공식화되지 않았다고 밝혔다. 김 감독은 대회 일정 중복 문제에 대해 “아직 U-23 아시안컵 자체가 이렇다 저렇다 말이 없다”며 “우리는 1월 4일 시작하는 걸로 지금 모든 플랜을 짜놨고 준비는 하고 있다”고 말했다. 이어 “변수를 생각은 하고 있는데 아직까지는 정해진 게 없기 때문에 기존대로 준비하고 있다”고 설명했다.

김은중 대한민국 U21 남자 축구대표팀 감독이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식훈련에서 선수들에게 조언을 하고 있다. 천안=뉴스1

두 대회의 일정이 겹치면 선수 차출과 대표팀 운영을 둘러싼 조율도 불가피하다. A대표팀과 올림픽 대표팀이 동시에 대회를 치르는 만큼 양쪽에서 활용할 수 있는 선수들의 소집 시기와 참가 여부를 놓고 협의가 필요하다. 특히 연령별 대표팀에서 두각을 나타낸 선수가 A대표팀에 발탁될 경우 올림픽 예선 전력에도 영향을 미칠 전망이다.

김 감독은 유망주의 월반 자체에는 긍정적인 입장을 보이면서도 일관된 원칙이 필요하다고 강조했다. 그는 “가능성이 있는 선수들은 자꾸 위로 올라가서 뛰는 게 맞다고 생각한다”면서도 “원칙은 지켜야 한다. 단발성이 아니라 계속해서 A대표팀에서 뛸 상태가 됐을 때 월반해야 팀과 선수에게 모두 좋을 것”이라고 말했다.

두 대회의 최종 일정과 선수 운용 방침을 조기에 확정하는 것이 과제로 남았다. LA 올림픽 본선행이 걸린 예선 준비에 차질이 없도록 A대표팀과 연령별 대표팀의 긴밀한 조율이 필요하다.

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