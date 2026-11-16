전북도, 대한민국 주거복지문화대상 수상

전북도가 청년·신혼부부와 저소득층의 주거 안정을 위한 정책 성과를 인정받아 전국 지방자치단체 가운데 유일하게 주거복지문화대상을 받았다.

전북도는 16일 국회도서관에서 열린 ‘제9회 대한민국 주거복지문화대상’ 시상식에서 기관 부문 대상을 받았다고 밝혔다.

16일 국회도서관에서 열린 ‘제9회 대한민국 주거복지문화대상’ 시상식에서 기관 부문 대상을 받은 전북도 관계 공무원들이 기념 촬영하고 있다, 전북도 제공

이로써 전북도는 지난해 ‘2025년 대한민국 주거복지대전’에서 대통령 표창을 받은 데 이어 2년 연속 주거복지 분야의 정책 성과를 인정받았다.

주거복지문화운동본부가 주최하고 행정안전부가 후원하는 이 상은 주거복지 향상과 주거 문화 발전에 기여한 기관·단체와 개인에게 수여한다. 올해는 모두 42건이 선정됐으며, 기관 부문에서는 지자체 7곳과 공공기관 9곳 등 16개 기관이 수상했다.

전북도는 공공임대주택 공급 확대와 주거비 부담 완화, 주거 취약계층의 주거 환경 개선, 재난 피해 주택 복구 지원 등 다양한 정책을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

대표 정책인 ‘전북형 반할주택’은 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜기 위해 임대보증금 최대 5000만원 무이자 지원, 월 임대료 50% 감면, 자녀 출산 시 임대료 전액 면제 등을 제공한다. 저소득층과 청년·신혼부부를 대상으로 임대보증금과 전세자금 대출이자를 지원하고, 전세사기 피해 임차인에게는 이사비와 주거비도 지급하고 있다.

그린리모델링과 희망하우스 빈집 재생 사업으로 주거환경을 개선하고, 재난 피해 주택 원스톱 복구 지원체계를 운영하는 등 주거 안전망 강화에도 힘쓰고 있다.

최정일 전북도 건설교통국장은 “이번 수상은 도민의 주거 안정을 위해 추진해 온 정책의 성과를 인정받은 결과”라며 “청년·신혼부부와 저소득층 등 주거 취약 계층을 위한 맞춤형 지원을 강화하고 안심하고 생활할 수 있는 주거 환경을 조성할 것”이라고 말했다.

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