울릉공항 개항에 필요한 기반시설 가운데 하나인 직원사택 진입로 문제가 말끔히 해결됐다. 경북도는 울릉공항 개항 준비를 위해 직원사택 진입로를 새로 개설하고 관계기관 및 주민과 협력을 강화한다.



경북도는 울릉공항 직원사택 진입로를 연장 200m, 폭 6m 규모로 신설하기로 합의했다고 16일 밝혔다. 도에 따르면 사업비는 토지매입비 15억원, 공사비 10억원 등 30억원이다.



도는 지난 12일 울릉군청에서 울릉군과 한국공항공사, 주민 등 20여명이 참석한 가운데 울릉공항 현안 해결을 위한 업무협의를 열었다. 이날 협의에서는 직원사택 건립과 여객터미널, 공항 하수종말처리장 시설공사 등을 논의했으며 주민들 협조로 직원사택 진입로 신설에 합의했다.



120세대 규모의 직원사택은 공항 개항 일정에 맞춰 건립할 계획이다. 도는 13일 건립 현장을 찾아 주민들과 의견을 나누고 주민 피해를 최소화하면서 공사를 조기에 마무리하기로 했다.



울릉공항 공정률은 이달 10일 기준 83%이다. 경북도는 여객과 차량이 이동하는 랜드사이드 공사의 조기 착공을 위해 올 8월 부지조성 사업을 2개 공구로 나누는 내용으로 실시계획을 변경·고시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지