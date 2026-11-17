부산이 세계 주요 해양도시 경쟁력 평가에서 7위에 오르며 글로벌 해양도시로서의 위상을 한 단계 끌어올렸다. 특히 조선·해양산업 기술경쟁력을 바탕으로 해양기술 분야 세계 2위를 차지하고 항만·물류 분야에서도 순위를 크게 높이면서 세계 5위권 해양도시 도약에 청신호가 켜졌다.



부산시는 노르웨이 해양산업 분석기관 메논 이코노믹스와 글로벌 선급·인증기관 DNV가 최근 발표한 ‘2026 세계 주요 해양도시 평가’에서 부산이 종합 7위를 기록했다고 16일 밝혔다. 이는 2024년 평가 당시 10위에서 3계단 상승한 것이다.



이번 평가는 세계 주요 해양도시 50곳을 대상으로 해운 중심지, 해양금융·법률, 항만·물류, 매력도·경쟁력, 해양기술 등 5개 분야 48개 지표를 종합 분석했다. 종합 순위는 싱가포르가 1위를 차지했고 상하이(2위), 런던(3위), 로테르담(4위), 도쿄(5위), 오슬로(6위) 순이다. 부산은 해양기술 분야에서 세계 2위를 차지했으며, 항만·물류 분야도 2024년 17위에서 올해 9위로 8계단 상승했다.



부산의 순위 상승은 세계 2위 환적항만인 부산항의 물류 경쟁력과 해양산업·연구·기술 역량이 국제적으로 인정받은 결과로 풀이된다. 다만 해운·금융·법률 등 고부가가치 해양서비스 분야의 경쟁력 강화는 세계 5위권 진입을 위한 과제로 꼽힌다.



시는 해양수산부와 HMM 등 주요 해운기업의 부산 이전을 계기로 해양정책과 산업 기능을 집적해 글로벌 해양 비즈니스 허브 조성에 속도를 낼 방침이다. 또 북극항로 개척과 국제 해양 협력 기반도 확대한다.



올해 2026 PNLG 국제포럼을 개최한 데 이어 2027년 세계항구도시협회(AIVP) 총회와 2028년 제4차 유엔해양총회(UNOC4) 유치에 성공했다. 북극항로 시범 운항과 K-OceanX, 국제수로기구(IHO) 인프라센터를 통해 미래 해양산업 기반도 강화하고 있다.



시는 해양정책 컨트롤타워 기능을 강화하고 해운기업·해양금융 집적, 부산해사국제상사법원 설립, 북극항로 상용화 등을 추진해 2030년 세계 5위권 해양도시로 도약한다는 목표다.



전재수 부산시장은 “세계 해양도시 7위 달성은 부산의 항만·물류 인프라와 해양산업 경쟁력이 세계적으로 인정받은 결과”라며 “해수부와 주요 해운기업의 부산 이전을 발판으로 해운·금융·법률·기술이 집적된 글로벌 해양 비즈니스 허브를 조성하겠다”고 말했다.

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