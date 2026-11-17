기계와 첨단소재, 부품 산업 분야의 최신 기술과 제조혁신 동향을 한자리에서 살펴볼 수 있는 행사가 대구에서 열린다.



대구시는 17∼20일 대구 북구 엑스코(EXCO) 동관에서 ‘2026 대구국제기계산업대전’(포스터)을 개최한다고 16일 밝혔다. 이 행사는 제27회 대구국제자동화기기전(DAMEX)과 제21회 국제첨단소재부품산업전으로 구성된다. 지난해보다 전시 규모가 5.3% 확대돼 13개국 274개사가 745개 부스 규모로 참가한다.

제조 공정의 인공지능 전환(AX)을 비롯해 반도체, 방위산업, 이차전지, 베어링 등 미래 전략산업의 핵심 기술과 혁신 성과를 선보일 예정이다. 172개사가 530개 부스를 운영하는 DAMEX에는 공장자동화, 스마트팩토리 구현을 위한 최신 기계?설비 및 자동화 솔루션을 소개한다. 특히 제조 AX 특별관에선 생산공정의 AX와 자율제조 생태계를 집중 조명한다.



국제첨단소재부품산업전에는 102개사가 215개 부스 규모로 참가한다. 대구?경북 초광역 첨단 산업 벨트와 연계한 반도체 소재?부품?장비, 방산 소재부품, 이차전지, 베어링 등 4대 특별관을 운영한다. 해외시장 개척을 위한 수출상담회와 대기업 구매상담회도 마련된다. 17일에는 4개국 22개사, 18일에는 해외 바이어 23개사가 참여하는 수출상담회가 열리고 20일에는 대기업 23개사와 중소기업 60여개사가 참여하는 일대일 구매상담회가 진행된다.



추경호 대구시장은 “미래 전략산업의 최신 기술을 공유하고, 국내외 기업 간 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

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