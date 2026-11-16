BNK경남은행, 퇴직연금 DB형 수익률 은행권 2위

BNK경남은행이 퇴직연금 운용 수익률 부문에서 뛰어난 성과를 거두며 고객들의 안정적인 노후 준비와 체계적인 자산관리 지원에 주력하고 있다.

16일 BNK경남은행에 따르면 금융감독원의 2026년 3분기 공시를 토대로 은행권 퇴직연금사업자 11곳의 성적을 비교한 결과 BNK경남은행은 퇴직연금 DB형 원리금비보장 상품의 직전 1년 수익률이 22.49%를 기록하며 은행권 2위에 올랐다.

BNK경남은행 본점. BNK경남은행 제공

특히 BNK경남은행은 2025년 4분기 전체 1위를 기록한 데 이어 2026년 상반기 내내 2위권을 유지하는 등 약 1년 가까이 은행권 최상위권의 수익률을 꾸준히 지켜오고 있다.

이와 함께 디폴트옵션(기본운용제도) 적극투자형 포트폴리오 역시 최근 6개월 수익률 16.71%를 기록하며 은행권 전체 1위를 차지하는 기쁨을 안았다.

이처럼 우수한 성적을 거둘 수 있었던 배경에는 고객들이 퇴직연금을 보다 효율적으로 운용할 수 있도록 상품 라인업을 대폭 확대하고 가입 이후에도 자산을 지속적으로 관리할 수 있도록 지원해 온 노력이 자리하고 있다.

BNK경남은행은 시장 상황과 고객 수요를 반영해 다양한 투자상품을 제공하는 한편 기존 상품의 운용 현황을 정기적으로 점검해 고객 성향에 알맞은 투자 선택지를 제안하는 데 집중해왔다.

또한 자산운용사와의 협업을 통해 현장 소통도 적극 넓히고 있다.

최근에는 KB자산운용 및 키움자산운용과 손잡고 경남, 부산, 울산 등 주요 거점 지역에서 퇴직연금 DB형 가입 기업들을 대상으로 자산관리 세미나를 개최했다.

약 70개 업체가 참여한 이번 세미나는 자산운용사의 전문적인 노하우를 바탕으로 퇴직연금 자산관리에 필수적인 다양한 정보를 제공하여 참가 기업들로부터 큰 호응을 이끌어냈다.

여기에 기업 고객들이 퇴직연금 적립금을 장기간 방치하지 않도록 대기성 자금에 대한 관리 체계도 한층 강화했다.

고객별 자산 현황, 투자 성향, 자금 운용 계획 등을 세심하게 고려해 최적의 상품을 안내하고 전문 상담을 제공함으로써 빈틈없는 자산관리를 돕고 있다.

디지털 편의성 제고를 위한 시스템 개선도 이어지고 있다.

고객이 직접 이용하는 BNK경남은행 모바일뱅킹 앱의 화면을 지속적으로 개편해 상품 조회부터 운용 현황 확인까지의 과정을 더욱 편리하게 만들었다.

아울러 전담 상담사 상담과 AI 챗봇을 유기적으로 결합해 고객들의 문의에 신속하고 정확하게 대응하고 있다.

박형준 BNK경남은행 연금사업부장은 “고객들이 각자의 투자 목적과 성향에 맞춰 퇴직연금을 안정적으로 운용할 수 있도록 다양한 상품과 전문적인 자산관리 정보를 제공하는 데 온 힘을 쏟고 있다”며 “앞으로도 자산운용사와의 협업을 더욱 넓히고, 고객 중심의 퇴직연금 관리 서비스를 한층 강화해 고객들의 안정적인 노후 준비와 장기적인 자산 형성을 적극적으로 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.

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