벌써 크리스마스?…다이소 500종·스타벅스 헬로키티·해태 한정판까지

크리스마스를 한 달 넘게 앞두고 유통업계가 연말 상품 판매에 나섰다. 다이소는 크리스마스 장식품과 완구 등 신상품 500여종을 내놨고, 스타벅스는 인기 캐릭터 헬로키티와 손잡았다. 해태제과는 매일 과자를 하나씩 꺼내 먹는 달력 형태의 한정판 상품을 선보였다.

다이소 제공

16일 유통업계에 따르면 올해 크리스마스 상품은 집 안을 꾸미는 장식품부터 직접 만들거나 매일 하나씩 꺼내 즐기는 제품까지 폭넓게 출시되고 있다. 크리스마스 당일뿐 아니라 연말을 기다리는 과정까지 상품으로 만든 것이 특징이다.

아성다이소는 온라인 쇼핑몰 다이소몰에서 이날 오전 9시부터 20일 오후 6시까지 '다이소 득템 대전 크리스마스 마켓'을 진행한다. 어드벤트 캘린더와 장식 소품, 완구 등 시즌 신상품 500여종을 한자리에 모았다.

어드벤트 캘린더는 크리스마스까지 남은 날짜를 세며 매일 작은 선물이나 간식을 꺼내는 상품이다. 다이소의 '집 모양 어드벤트 캘린더'는 양쪽 문을 열면 24개 서랍이 나타난다. 초콜릿이나 쪽지 등을 직접 넣어 선물할 수 있다. 가격은 5000원이다.

'조각 퍼즐 어드벤트 캘린더'도 5000원이다. 총 1008개의 퍼즐 조각을 24개 상자에 42개씩 나눠 담았다. 하루에 한 상자씩 조립하면 크리스마스트리와 곰 인형이 그려진 그림을 완성할 수 있다.

장식품도 저렴하다. 낙하산을 타고 내려오는 산타 장식은 5000원, LED 집 장식은 2000원, 고깔 가랜드는 1000원이다. 산타와 루돌프를 표현한 목제 가로등 장식은 숫자 카드를 넘기며 크리스마스까지 남은 날짜를 표시할 수 있다.

완구로는 2층 레일을 따라 기차가 움직이는 '레일을 따라 달리는 기차 놀이 세트'를 준비했다. 교각과 현수교 등 조립 부품이 포함돼 있으며 건전지를 넣어 작동시키는 방식이다. 10~13㎝ 크기 인형에 입힐 수 있는 산타복과 루돌프 의상, 체크 망토도 판매한다.

다이소몰은 행사 기간 '신한 슈퍼 SOL'이나 'SOL페이'로 5000원 이상 결제한 고객에게 마이신한포인트 500포인트를 지급한다. 예산이 소진되면 혜택은 종료된다.

스타벅스 코리아는 오는 19일부터 12월 31일까지 헬로키티와 협업한 크리스마스 상품을 선보인다. 음료와 디저트뿐 아니라 머그, 텀블러, 트리, 가방 등 생활용품까지 상품군을 넓혔다.

대표 음료인 '헬로키티 토피 초콜릿'은 초콜릿에 토피 넛 시럽을 넣고 휘핑크림 위에 헬로키티의 빨간 리본 장식을 올렸다. 겨울철 인기 음료인 캐모마일 릴렉서도 '홀리데이 캐모마일 릴렉서'로 출시한다. 캐모마일 차에 히비스커스 베이스와 알로에 토핑을 더했다.

캐모마일 릴렉서 시리즈는 2020년 첫 출시 이후 누적 판매량 1400만잔을 기록했다.

디저트에는 헬로키티 얼굴 모양의 마카롱과 애플시나몬 쿠키 틴 세트가 포함됐다. 크리스마스 홈파티를 겨냥한 딸기 생크림 레이어 케이크와 눈사람 모양 바움쿠헨, 독일식 크리스마스 빵인 미니 슈톨렌도 판매한다.

헬로키티 협업 굿즈는 총 22종이다. 19일 머그와 텀블러, 트리 등 10종을 먼저 출시하고 12월 2일 머그와 토트백 등 12종을 추가한다. 전국 매장과 스타벅스 앱, 온라인 스토어에서 구매할 수 있다.

19~25일에는 스타벅스 골드·그린 회원이 신규 음료 2종을 구매하면 추가 별 적립 혜택도 받는다. 사이렌 오더 또는 딜리버스 주문 시 한 잔당 별 3개, 매장 계산대 주문 시 별 2개를 추가로 지급한다.

해태제과는 인기 과자 15종을 담은 '어드벤트 캘린더'를 5000개 한정으로 출시했다.

지난해 처음 판매한 제품이 인기를 끌자 올해 물량을 늘렸다. 지난해 준비한 3000개는 네이버와 카카오에서 모두 판매됐다. 특히 네이버 쇼핑라이브에서는 준비 물량이 10분 만에 소진됐다. 올해 물량은 지난해보다 약 67% 늘었다.

해태제과의 어드벤트 캘린더는 12월 10일부터 크리스마스이브인 24일까지 15일간 하루에 한 칸씩 열도록 설계됐다. 에이스, 후렌치파이, 버터링, 오예스, 자유시간 등 과자와 초콜릿, 캔디를 각각 담았다.

과자를 꺼내 먹고 난 뒤에도 장식품으로 사용할 수 있도록 했다. 과자집 형태의 포장 지붕을 뜯고 함께 제공하는 미니 전구를 설치하면 크리스마스 무드등으로 바뀐다. 직접 만들어 쓸 수 있는 산타 모자도 포함됐다.

올해는 네이버와 카카오뿐 아니라 이마트몰, 시중 마트 등으로 판매처를 넓혔다.

패션·뷰티업계도 크리스마스 선물 수요를 겨냥하고 있다.

LF의 비건 뷰티 브랜드 아떼는 16일 카카오톡 선물하기에서 홀리데이 한정판 '스노우 빌리지 에디션'을 출시했다. 눈 덮인 겨울 마을을 주제로 파란색과 흰색을 활용한 포장이 특징이다.

눈 덮인 집 모양의 선물 상자와 파란색 그라데이션을 적용한 뚜껑, 양면으로 사용할 수 있는 눈꽃 거울 키링 등을 구성했다.

주력 제품인 '립 글로이밤'은 지난 5일 기준 카카오톡 선물하기 누적 판매량 20만개를 넘어섰다. 올해 1~9월 매출은 지난해 같은 기간보다 280% 증가했다.

아떼는 23일까지 듀오·트리오·4색 세트 등을 최대 47% 할인 판매한다. 구매 고객에게는 비건 릴리프 샘플 3종 키트를 제공한다. 5만원 이상 구매하면 클렌징폼을, 7만원 이상 구매하면 배달의민족 1만원 상품권을 추가로 지급한다.

동서식품은 겨울철 집에서 커피를 즐기는 소비자를 겨냥해 카누 캡슐 신제품 4종을 출시했다.

카누 바리스타 머신 전용 제품인 '카누 위스퍼드 캐롤'과 '카누 캔들 코러스'는 겨울 시즌 한정으로 판매한다. 위스퍼드 캐롤은 꽃향기와 화이트 초콜릿 풍미를, 캔들 코러스는 다크 초콜릿과 아몬드 풍미를 강조했다.

네스프레소 호환 캡슐로는 '카누 소프트 바닐라향'과 '카누 멜로우 카라멜향'을 내놨다. 카누의 네스프레소 호환 캡슐 제품군에서 처음 선보이는 가향 제품이다.

동서식품은 겨울 한정 제품과 새로운 향을 적용한 캡슐을 함께 출시해 가정용 커피 시장에서 상품 선택의 폭을 넓힌다는 계획이다.

유통업체들의 연말 상품 판매 방식도 서로 다르다. 다이소는 1000~5000원대 장식품으로 가격 부담을 낮췄고, 해태제과는 한정 수량과 지난해 완판 실적을 앞세웠다. 스타벅스는 헬로키티 협업 상품을 두 차례 나눠 출시하고, LF 아떼는 기존 인기 제품에 한정판 포장을 적용했다. 크리스마스 상품 판매가 11월 중순부터 본격화하면서 업체별 신상품과 한정판 경쟁도 이어질 전망이다.

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