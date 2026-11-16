시골역 의문의 시신… 폭설에 감춰진 진실은?

퇴직을 하루 앞둔 역장 갑수(김윤석)는 평생 지켜온 기차역을 떠날 준비를 한다. 빛바랜 사진과 표창장을 정리하는 그의 얼굴에는 쓸쓸함이 묻어난다. 수십 년을 몸담은 역을 떠나지만 돌아갈 곳은 마땅치 않다. 한때 사람들로 북적였던 역사에는 적막만 흐른다.



그날 거센 눈보라가 몰아친다. 후임 역무원의 도착이 늦어지고 기차역은 고립된다. 이튿날 자신을 후임이라고 소개하는 현택(구교환)이 나타난다. 갑수는 낯선 남자가 미심쩍다. 두 사람이 인수인계를 하던 중 선로에서 피투성이 시신이 발견된다. 인근에서 죄수 호송차가 사고를 당했다는 소식까지 전해지면서 갑수의 의심은 깊어진다.



오는 18일 개봉하는 영화 ‘폭설’(감독 홍의정·박선우)은 외딴 기차역에서 벌어지는 미스터리 스릴러다. “떠나는 사람과 머무르는 사람의 이야기를 집약한 작품.” 김윤석은 최근 기자간담회에서 영화를 이렇게 요약했다. 사건이 진행될수록 선과 악을 쉽게 구분할 수 없는 인물들의 모습이 드러나면서 관객의 판단도 흔들린다.

영화 ‘폭설’의 한 장면. 쇼박스 제공

◆갈 곳 없는 두 남자… 흔들리는 선악의 경계



여기저기 널린 빨래더미, 직접 만든 담금주…. 16일 서울 종로구 한 카페에서 만난 홍의정 감독은 “설오역 자체가 갑수로 보이기를 바랐다”고 말했다. 이용객이 줄어 석 달 뒤 문을 닫게 된 설오역의 현실도 갑수의 처지와 다르지 않다. 오랜 세월 역장으로 살아온 그에게 설오역을 잃는 것은 자기 삶의 한 부분을 잃는 일이다. 현택에게도 설오역은 단 하루라도 몸을 의탁해야 할 곳이다. 마지막으로 기댈 수 있는 공간인 설오역에서 두 사람은 서로를 경계하며 사투를 벌인다. 홍 감독은 “자기가 잘 가꿔 놓은 공간에 새로운 사람이 쳐들어오는 것 같은 느낌을 표현하고 싶었다”고 말했다.



관객은 영화 초반 갑수의 시선을 따라 현택을 의심하게 된다. 그러나 경찰에 신고하자는 현택에게 오히려 총을 겨누는 갑수를 보면서 의심의 방향이 달라진다. 홍 감독 자신도 처음 시나리오를 읽을 때 인물에 대한 편견을 품었다고 고백했다. 반전을 접한 뒤 “‘얘는 이런 놈이겠지’라고 생각했던” 자신을 돌아봤다는 것이다. 그는 “누구의 시선으로 보느냐에 따라 선과 악도 바뀔 수 있고, 도덕적인 잣대도 바뀔 수 있는 이야기에 관심이 많다”고 말했다. 새하얀 설원과 검은 까마귀의 대비에도 이런 의도가 담겼다. 처음에는 선악이 뚜렷하게 구분되는 듯하지만, 이야기가 진행될수록 그 경계는 모호해진다.

◆살벌한 사투 속 웃음… 폭설에 감춰진 진실



‘폭설’에는 살벌한 상황과 어울리지 않는 웃음이 흐른다. 삽과 총까지 등장하는 대치는 위태롭지만 두 사람이 뒤엉킨 몸싸움은 어설프고 우스꽝스럽다. 상대를 위협하던 사람이 순식간에 겁을 먹고, 쩔쩔매던 사람이 돌연 기세를 올린다. 범죄극 속에 기묘한 웃음을 끌어들이는 홍 감독의 전작 ‘소리도 없이’(2020)가 떠오른다. 홍 감독은 “극단적인 상황에 놓였을 때 인간의 가장 기본적인 욕구가 튀어나온다고 생각한다”며 “사람이 다급할 때 나오는 선택들이 얼마나 하찮고 한심한지 보여주고 싶었다”고 말했다. 원래 시나리오보다 두 사람의 협력 장면을 늘리고 웃음을 보탠 것도 관객이 두 인물의 관계에 더 마음을 주기를 바랐기 때문이다.



김윤석과 구교환의 연기는 두 인물 사이를 오가는 긴장과 웃음을 살려낸다. 김윤석은 역장의 권위를 앞세우다가도 뜻밖의 상황에 허둥대는 모습을 능청스럽게 소화하고, 구교환은 억울함을 호소하는 어수룩한 표정에서 돌연 서늘한 눈빛으로 바뀌며 긴장감을 높인다. 두 배우가 시시각각 달라지는 감정과 힘의 관계를 주고받는 호흡이 돋보인다. 홍 감독은 당초 사물의 클로즈업이나 치밀하게 계산한 화면 구도로 긴장감을 만들려 했지만 연출가이자 베테랑 연기자인 두 배우의 연기에 맞춰 콘티를 고치고 새 장면을 찍기도 했다. “계획된 화면구성이 주는 긴장감보다 두 배우의 얼굴에서 보이는 긴장감이 훨씬 더 좋다는 걸 깨달았어요.”



홍 감독은 중반부에 등장하는 반전 이후에도 긴장을 유지하기 위해 두 사람의 협력 장면을 보강하고 편집의 속도를 높였다고 했다. 두 배우의 표정과 동작을 중심으로 전개되는 심리전은 흥미롭다. 다만 후반부에는 사건이 빠르게 이어지면서 인물들이 마지막 선택에 이르는 감정이 충분히 쌓이지 못하는 아쉬움이 남는다.



“모든 게 눈 때문이었어요.” 영화 속 대사에 대해 홍 감독은 폭설을 거짓말에 빗댔다. 홍 감독은 “거짓말처럼 계속 쌓이고 쌓이다가 어느 순간 녹으면 감춰진 진실이 드러난다”며 “폭설이 굉장히 큰 사건처럼 보이지만, 그건 핑계일 뿐”이라고 말했다. “언젠가 도덕적인 결정이나 판단을 내려야 할 때 문득문득 생각나는 영화가 되길 바랍니다.”

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