흥행 열기 식은 극장가…팬덤영화만 ‘홀로 인기’

올여름 흥행작들이 잇따라 나오며 활기를 띠었던 극장가가 가을 들어 급격히 위축됐다. 전체 관객은 올해 최저 수준으로 떨어진 가운데 일본 캐릭터 애니메이션과 공연 실황 영화 등 팬덤을 확보한 작품에만 관객이 몰리는 모양새다.



16일 영화진흥위원회에 따르면 올해 1∼9월 누적 극장 관객은 9689만명으로 전년 동기보다 28.8% 증가했다. 특히 8월에는 할리우드 대작의 흥행에 힘입어 1950만명이 극장을 찾았다. 그러나 9월 963만명, 10월 775만명으로 감소했다.

이달 들어 관객 감소세는 더욱 가팔라졌다. 11월 1∼15일 전체 관객은 약 220만7000명으로 하루 평균 14만7000명 수준이다. 10월 하루 평균 25만여명보다 약 41% 적고, 지난해 11월 하루 평균 24만6000여명과 비교해도 크게 못 미친다.



이런 가운데 일본 애니메이션 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’은 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 주말(13∼15일) 11만6176명을 동원해 박스오피스 1위를 차지했다. 9월30일 개봉 이후 누적 관객은 294만9096명으로 300만명 돌파를 눈앞에 뒀다. 10월 한 달간 전체 극장 관객의 30.2%가 이 작품을 관람했다. CGV 예매 관객 가운데 20대 비중은 40%로, 30대와 40대(각 21%)를 크게 웃돈다.



오는 18일 개봉하는 임영웅의 공연 실황 영화 ‘아임 히어로 더 스타디움 2’는 할리우드 대작 ‘헝거게임: 50번째 추첨의 날’과 한국 영화 ‘폭설’ 등을 제치고 전체 예매율 1위에 올랐다. 이날 오전 기준 예매 관객은 4만9000여명, 예매율은 약 26%에 달했다.



한국 영화 제작 편수 감소와 흥행 기대작의 성수기 집중으로 관객층을 폭넓게 끌어들일 신작이 부족하다는 분석이다. 11월은 통상 비수기지만, 올해는 관객층을 폭넓게 끌어들일 신작이 더 부족한 상황이다. 김형호 영화시장분석가는 “큰 영화들이 성수기에 몰리면서 비수기 상황이 더 심해졌다”며 “매달 한두 편씩 흥행작이 꼬박 나오던 경향이 없어졌다”고 분석했다.

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