청와대 앞 ‘출근 도장’ 세 번째…손팻말 든 국민의힘 지도부 “국무위원들도 공범” [한강로 사진관]

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국민의힘 장동혁 대표가 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

국민의힘은 이른바 ‘조작기소 특검법’이 이재명 대통령이 순방 중인 금주 국무회의에서 의결될 것으로 예상되자 16일 청와대 앞에서 최고위원회의를 열고 국무위원들을 향해 “탈옥 공범이 될 것”이라며 특검법을 의결해선 안 된다고 촉구했다.

장동혁 대표는 “내일 이 대통령이 도망간 국무회의에 ‘이재명 탈옥법’이 상정된다”며 “대한민국 법치주의 마지막 날이 될 수도 있다. 탈옥법이 통과되는 순간 우리는 모두 독재 국가 국민이 되는 것”이라고 밝혔다.

또 “이 대통령 죄수 번호도 바뀔 것이다. 자신의 범죄를 지우기 위해 헌법을 파괴하고 자유 대한민국을 독재 국가로 만든 죄가 추가되기 때문”이라며 “내일 국무회의에서 탈옥법을 통과시킨다면 국무위원 모두 공범 명단에 오를 것이다. 한성숙 총리가 탈옥죄 수괴가 될 것이다. 탈옥할 시간을 벌어주는 판사들도 공범”이라고 했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

국민의힘 신동욱 최고위원이 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

국민의힘 김민수 최고위원이 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다

국민의힘 장동혁 대표가 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다

당 지도부는 ‘이재명 셀프면죄 강력 규탄’이라고 쓰인 손팻말을 든 채 “탈옥법 대리 의결 내각도 공범이다” 등의 구호를 외쳤다.

국민의힘은 지난 9일과 10일에도 청와대 앞에서 각각 현장 최고위와 의총을 연 바 있다.

또 소속 의원들의 전국 각지 1인 시위와 함께 서울 경복궁역과 부산역 앞에서 대규모 장외 집회를 개최했으며 21일 대구, 25일 경주, 26일 용인 집회도 예고하며 대여 압박 수위를 높여가고 있다.

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