‘짤짤이’ 하다 500원만 줬다고…10분간 150차례 폭행해 뇌 손상 입힌 50대, 징역 5년

동전 개수를 맞히는 이른바 ‘짤짤이’ 놀이를 하다 약속한 돈을 받지 못했다는 이유로 상대방을 150차례 폭행해 뇌 손상을 입힌 50대 남성이 징역 5년을 선고받았다.

16일 인천지법에 따르면 형사6단독 유승원 판사는 상해와 공무집행방해 등 혐의로 구속 기소된 A(55)씨에게 징역 5년을 선고했다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

A씨는 지난 7월8일 오후 1시20분쯤 인천 제물포구에서 함께 동전 놀이를 하던 B(67)씨의 머리와 배 등을 약 10분 동안 150차례 때려 중상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.

범행은 동전 놀이에서 돈을 주고받는 문제로 시작됐다. B씨가 동전 2개에 3800원을 걸었지만, 실제로 동전 3개가 나오자 약속과 달리 500원만 건넸다는 이유로 A씨가 격분한 것으로 조사됐다.

폭행을 당한 B씨는 외상성 경막하 출혈 등 심각한 뇌 손상을 입었다. 이로 인해 인지 능력이 크게 떨어져 정상적인 일상생활이 어려운 상태가 된 것으로 파악됐다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰관에게도 폭력을 행사했다. 당시 경찰에는 “피투성이가 된 사람을 계속 발로 차고 있다. 사람이 죽을 것 같다”는 신고가 접수됐다. A씨는 현장에 출동한 경찰관의 목을 조르고 밀치는 등 공무집행을 방해한 혐의도 받는다.

유 판사는 “피고인은 여러 차례 폭력 범죄로 처벌받은 전력이 있고, 범행 수법이 잔혹하다”며 “인지 능력에 문제가 없던 것으로 보이는 피해자가 정상적인 생활이 불가능한 상태가 된 것으로 보이는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.

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